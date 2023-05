Kayla Unbehaun: La historia de la niña que fue secuestrada por su madre y que fue localizada gracias a una serie de Netflix

A través de un mensaje en redes sociales, Netflix confirmó que “el dueño de una tienda en Carolina del Norte reconoció a Kayla Unbehaun, quien fue secuestrada en 2017 por su madre sin custodia”, y llamó a la Policía. “¡Un espectador de Unsolved mysteries ha cerrado un caso!”, afirmó la plataforma.

Kayla tenía 9 años cuando fue secuestrada por su madre, Heather Unbehaun, quien había perdido su custodia, afirmó el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

An Unsolved Mysteries viewer has closed a case!

A store owner in North Carolina recognized Kayla Unbehaun — who was abducted in 2017 by her non-custodial mother — from the roll call in Volume 3, Episode 9. Kayla, now 15, is expected to return to her family in Illinois. pic.twitter.com/q8mTegq6xN

— Netflix (@netflix) May 16, 2023