Keiko Fujimori visita el Cecot en El Salvador: qué áreas recorrió y qué información recibió sobre el modelo Bukele

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Keiko Fujimori visita el Cecot en El Salvador: qué áreas recorrió y qué información recibió sobre el modelo Bukele

Keiko Fujimori visitó la megacárcel Cecot en El Salvador, donde conoció parte de sus instalaciones y recibió información sobre el modelo de seguridad de Bukele.

EFE

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El ministro salvadoreño Gustavo Villatoro conversa con Keiko Fujimori durante la visita de la presidenta peruana a la megacárcel Cecot, en Tecoluca. (Foto Prensa Libre: EFE)

El ministro salvadoreño Gustavo Villatoro conversa con Keiko Fujimori durante la visita de la presidenta peruana a la megacárcel Cecot, en Tecoluca. (Foto Prensa Libre: EFE)

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, llegó la noche de este miércoles a El Salvador para una visita oficial de cuatro días en la que se reunirá con su homólogo Nayib Bukele y recorrerá el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel símbolo de la “guerra” del mandatario salvadoreño contra las pandillas.

Fujimori fue recibida con honores por la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, a unos 45 kilómetros de la capital San Salvador.

Está previsto que la presidenta de Perú se traslade la mañana del jueves a la megacárcel Cecot, ubicada en la localidad de Tecoluca, a 72 kilómetros de San Salvador, y por la tarde sostenga una reunión privada con Bukele.

En el Cecot será acompañada por el ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y conocerá el programa ‘Cero ocio’ de reinserción social, el proceso de formación policial y el marco legal adoptado por El Salvador para el combate contra la delincuencia organizada.

EN ESTE MOMENTO

As se vive el desfile de Fieros 2024 en Villa Nueva, que ao con ao se sigue llevando esta tradicin con los villanovanos y as poder conservar todo lo bonito de los desfiles y lea convivencia juntas. Se observa muchas personas y un sin fin de sonrisas mientras que cada grupo hace su presentacin. Prensa Libre, Emilio Chang, 01/11/2024

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El viernes 30, la jefa de Estado sostendrá una reunión con el ministro de Salud, Francisco Alabi, para luego visitar el Hospital Rosales; en la tarde, se encontrará con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Trigueros, con quien conocerá la experiencia de una escuela pública emblemática.

El presidente del Congreso peruano, Miguel Torres, destacó el miércoles que el viaje de la mandataria a El Salvador es “fundamental” y “un acierto” para poder conocer las “lecciones aprendidas” de un país que ha dado ejemplo sobre “cómo controlar y abatir la delincuencia y la inseguridad”.

Agregó que la visita busca “consolidar las relaciones de cooperación internacional” con El Salvador y contribuir al fortalecimiento de instrumentos sobre seguridad ciudadana, seguridad penitenciaria y sistema de justicia, así como las estrategias de prevención y lucha contra el crimen organizado.

La participación del titular del Interior busca “identificar oportunidades de cooperación que puedan contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales” del Estado peruano en la lucha contra delincuencia transnacional y reforzamiento de sistemas penitenciarios.

El Senado de Perú aprobó el pasado 7 de octubre la solicitud de Fujimori para visitar El Salvador, del 28 al 31 de octubre, y sostener un encuentro privado con Bukele.

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