La administración Trump se involucra de lleno en la carrera por el secretario general de la ONU

Este año, por primera vez en sus 80 años de historia, las Naciones Unidas podrían elegir a una mujer para ocupar el cargo de secretaria general. De los ocho candidatos nominados hasta ahora, cinco son mujeres, y muchos miembros de la ONU argumentan que finalmente les ha llegado su turno. Pero mientras el Consejo de Seguridad de la ONU lleva a cabo su proceso de selección ultrasecreto, que dura meses y que espera sea el primero en tomar una decisión antes de que el portugués António Guterres llegue al final de su mandato de cinco años, el 31 de diciembre, hay otros factores en juego además del género. La administración de Trump, que tiene derecho de veto en el Consejo, está trabajando intensamente para asegurar que el nuevo liderazgo esté en sintonía con sus planes de seguir recortando el presupuesto y la plantilla de la ONU.

Más allá de las preocupaciones de larga data sobre la financiación, busca impulsar un cambio fundamental en todo el organismo mundial; en particular, en la forma en que aborda los tres pilares de su carta —paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos— y el respeto al derecho internacional. “Esta institución necesita urgentemente un liderazgo fuerte y eficaz”, declaró Mike Waltz, embajador de Estados Unidos en la ONU, en una audiencia del Senado esta primavera. Según Waltz, las prioridades de Estados Unidos eran “reforma, reforma y más reforma… y volver a lo básico en materia de paz y seguridad estará en lo más alto de nuestros criterios”.



Este verano, altos funcionarios de la misión estadounidense ante la sede de la ONU en Nueva York han efectuado varias entrevistas con seis de los candidatos; dos nuevos surgieron este mes, y es posible que haya más nominaciones antes de que se tome una decisión final. El presidente Donald Trump no se ha pronunciado sobre un informe publicado el mes pasado por The New York Post que indicaba que deseaba que Gianni Infantino, presidente de la Fifa, ocupara el cargo. Sin embargo, “circulan muchísimos rumores sobre una sorpresa de octubre”, declaró una fuente interna de la ONU con larga trayectoria, una de las varias personas que hablaron bajo condición de anonimato para abordar el proceso de votación secreta.

“Tienen hasta finales de diciembre”, dijo una segunda persona familiarizada con el proceso y sus intrigas tras bambalinas. La pregunta, según esta persona, es “¿acaso (Trump) llegará en algún momento —todos en la ONU lo esperan— y dirá: ‘Quiero a… Infantino, o a su hija (o a su yerno Jared) Kushner’?… Entonces todo el proceso se retrasará mientras alguien encuentra la manera política de hacerle retroceder”. Un alto funcionario estadounidense reconoció la profunda implicación de Estados Unidos, pero afirmó que las entrevistas se parecían más a "conversaciones", y añadió que la administración no tiene un candidato preferido entre los nominados actuales o posibles futuros.

“Queremos al mejor candidato. Punto”, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato sobre las deliberaciones internas de la administración y el proceso de selección a puerta cerrada. “No nos centramos en nada que pueda impedir que las personas más talentosas del mundo presenten sus candidaturas”. Aunque puedan discrepar sobre cómo llevarla a cabo, pocos Estados miembros discrepan sobre la necesidad de la reforma. “Esta contienda electoral es diferente a todas las demás”, afirmó Peter Yeo, vicepresidente sénior de la Fundación de las Naciones Unidas y experto de larga trayectoria en las relaciones entre Estados Unidos y la ONU. “Se están planteando preguntas fundamentales sobre el futuro papel de la organización… qué hace la ONU, cuál es su mandato, qué programas debería ejecutar, cómo debería financiarse”, dijo Yeo.

“No es solo Estados Unidos quien lo pregunta”. Trump, quien ha denigrado a numerosas organizaciones internacionales, ha criticado duramente a la ONU por considerarla ineficaz, derrochadora y ajena a las prioridades estadounidenses. Ha cancelado la membresía de Estados Unidos y las donaciones voluntarias a muchas de sus agencias, principalmente a la Organización Mundial de la Salud, mientras que la ayuda humanitaria y al desarrollo estadounidense se ha desviado de los programas internacionales hacia la asistencia bilateral, que refleja las prioridades de "Estados Unidos Primero".



Las cuotas anuales de los miembros al presupuesto ordinario de la ONU se calculan según una fórmula que incluye el producto nacional bruto y la población, y Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el mayor contribuyente. Pero, hasta hace poco, la administración de Trump no había pagado nada mientras impulsaba severos recortes presupuestarios y cambios organizativos. A principios de este año, mientras Guterres advertía de que la ONU se enfrentaba a un “colapso financiero inminente”, la administración pagó unos US$160 millones de la cuota del año pasado, que superó los US$800 millones, según un funcionario estadounidense. El 4 de agosto, tras los recortes de personal y presupuesto en los que Estados Unidos tuvo una participación importante, la administración notificó al Congreso su intención de pagar US$725 millones de la cuota de este año.



Técnicamente, el secretario general es elegido por mayoría de votos en la Asamblea General, compuesta por 193 miembros. Sin embargo, solo en una ocasión, en 1950, hubo más de un candidato en la papeleta electoral presentada a la Asamblea por el Consejo de Seguridad, integrado por 15 miembros. La aprobación del Consejo requiere al menos nueve votos, si bien cada uno de los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia— tiene derecho de veto. Desde hace tiempo se ha acordado que el secretario general no debería ser uno de los cinco miembros permanentes, quienes ya ejercen un enorme poder con sus vetos, y que el cargo rotará entre las distintas regiones del mundo.

Desde la fundación de la ONU en 1945, algunos de los nueve que han ocupado el cargo, incluido Guterres, han cumplido dos mandatos consecutivos de cinco años. África, Asia y Europa han tenido múltiples oportunidades, pero solo un secretario general ha sido latinoamericano: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ocupó el cargo entre 1982 y 1991. Las cinco mujeres nominadas hasta ahora son latinoamericanas, igual que uno de los tres hombres. Los otros dos hombres son de África. Todos son exfuncionarios de la ONU o de sus respectivos gobiernos, o ambos, y la mayoría ha hecho una intensa campaña para obtener el puesto.

Desde este verano, los miembros del consejo realizan periódicamente votaciones informales secretas en las que "animan", "desalientan" o no emiten opinión sobre cada candidato. En los resultados de la primera votación, celebrada a finales de julio, que no se publicaron oficialmente pero se difundieron ampliamente, los tres primeros fueron Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica; Carolyn Rodrigues, actual embajadora de Guyana en la ONU; y Rafael Grossi, diplomático argentino que ha sido director general del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU desde 2019.

Es probable que no veamos al (próximo) secretario general entre estos candidatos actuales.

En una segunda votación preliminar celebrada el viernes, según los informes, los tres seguían a la cabeza, pero ninguno parecía tener una ventaja aplastante. Entre los demás nominados se encuentran la dos veces presidenta de Chile y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; la ex ministra de Relaciones Exteriores y presidenta de la Asamblea General de Ecuador, María Fernanda Espinosa; el ex presidente y primer ministro de Senegal, Macky Sall; y el político y diplomático ugandés Olara Otunnu. La semana pasada, la ex diplomática ecuatoriana Ivonne A-Baki también se sumó a la contienda. Según una fuente interna de la ONU, "hasta el momento, el proceso de selección se está hundiendo en las turbias aguas de la política del Consejo de Seguridad".

Según los expertos, Rusia y China podrían querer provocar a Estados Unidos, y viceversa, vetando a su candidato favorito. Según Brett D. Schaefer, investigador principal del American Enterprise Institute, se rumorea que el Reino Unido no ve con buenos ojos a Grossi debido a las tensiones que aún persisten entre Gran Bretaña y Argentina tras la Guerra de las Malvinas de 1982. Estados Unidos ya había manifestado su descontento con Bachelet por su supuesta cercanía con China. Schaefer también señaló que Rusia se muestra poco entusiasmada con Grossi debido a la postura del OIEA respecto a su aliado Irán y su adversario Ucrania.

Dado que cualquiera de los cinco miembros permanentes puede vetar una candidatura, la resolución no se concretará hasta que el Consejo de Seguridad cambie de las votaciones informales a las papeletas de colores, donde una tarjeta roja indica un veto definitivo. Es probable que esto no ocurra hasta después de la Asamblea General anual de alto nivel a la que asistirán los jefes de gobierno el próximo mes. “No veo a nadie en esta lista que tenga los suficientes ‘motivos’ para ser elegido”, dijo Schaefer. “Es probable que no veamos al (próximo) secretario general entre estos candidatos actuales”.