Algunos conservadores de Texas están rompiendo filas y prometiendo votar por los demócratas

Twyla Lowry planea hacer en noviembre próximo algo que no se habría imaginado hacer ni siquiera hace unos meses: va a votar por un demócrata. Se trata de Gina Hinojosa, candidata que busca impedir que el republicano Greg Abbott obtenga un cuarto mandato como gobernador, un récord histórico. Hinojosa, de 52 años, tiene una plataforma bastante estándar dentro del Partido Demócrata: eliminar los vales escolares estatales y reducir los costos de la atención médica, los alimentos y los servicios públicos. Incluso ha prometido enviar a cada texano US$1 mil 500 del fondo estatal de reserva.



Pero para Lowry, una trabajadora social jubilada y maestra de educación especial en esta ciudad del centro de Texas de aproximadamente cien mil habitantes, lo único que importa es que Hinojosa quiere imponer una moratoria a los proyectos de centros de datos y Abbott no. “Él los está impulsando. Todo es muy turbio”, dijo Lowry, de 56 años, quien había votado por Abbott las tres veces. Lowry, cristiana conservadora y republicana de toda la vida, afirmó que no cambiará de partido. De hecho, planea votar por el fiscal general republicano Ken Paxton en su candidatura al Senado de los Estados Unidos. Sin embargo, su disposición a votar por candidatos de diferentes partidos, aunque sea en una sola contienda, es una señal de que el panorama político de Texas —al menos en este ciclo— está experimentando cambios sin precedentes que podrían resultar en sorprendentes victorias estatales para el Partido Demócrata.



Una reciente encuesta de Fox News mostró a Hinojosa, abogada y legisladora estatal radicada en Austin, a solo un punto de Abbott, lo que indica debilidad en un estado donde el Partido Republicano suele tener una ventaja de entre nueve y 12 puntos. La semana pasada, el Cook Political Report, una publicación no partidista, cambió la calificación de la contienda por la gobernación de "sólida" a "probable" victoria republicana. El panorama en la carrera por el Senado de los Estados Unidos para reemplazar a John Cornyn es aún más ajustado, según Cook, que cataloga la contienda como un empate técnico entre Paxton y el representante estatal demócrata James Talarico.



Esta no sería la primera vez que las encuestas dan a los demócratas motivos para albergar esperanzas de una victoria inesperada, solo para verse decepcionados el día de las elecciones. Además, los republicanos de Texas han mostrado reticencia a votar por candidatos de diferentes partidos en las últimas décadas. Los republicanos controlan las riendas del poder en Texas, y ningún demócrata ha ganado un cargo estatal desde 1994. Texas eligió por última vez a una gobernadora demócrata en 1990 —Ann Richards— y a un senador demócrata en 1988 —Lloyd Bentsen—.



Sin embargo, algunos conservadores e independientes de derecha afirman que planean votar por los demócratas en señal de protesta, insatisfechos con la gestión del Partido Republicano en temas como los centros de datos, el agua, la electricidad, las escuelas y la economía. Aún más inusual es la vehemencia con la que algunos de estos conservadores expresan su descontento. Han adoptado el lema "Romper filas", lo que indica que no se conforman con simplemente abstenerse en las elecciones, sino que quieren castigar a su partido votando por la oposición. Tom Weeks, votante republicano de toda la vida, se reunió recientemente con Hinojosa vistiendo una camiseta casera con el lema "Rompe filas".

“Mi partido ha fracasado”, dijo Weeks, de 66 años, quien se jubiló del negocio de suministro de papel y se mudó al suburbio de Granbury, en el norte de Texas, donde ha estado luchando contra centros de datos y una mina de bitcoins que llegó hace unos años, generando ruido las 24 horas del día. “Nuestro partido no ha hecho nada para ayudar”, dijo Weeks. “No voy a votar por ningún republicano que haya estado en el cargo desde que comenzamos esta lucha”. Sus amigos conservadores acusaron a Weeks de "hacer un pacto con el diablo", pero él se mantiene firme. "Vamos a votar por quien creamos que entiende nuestra situación, y ella la entiende", dijo en referencia a Hinojosa.



Rena Schroeder, quien se postuló sin éxito como republicana para un escaño en el Senado estatal en marzo pasado, asistió recientemente a un acto de campaña de Talarico con Hinojosa en el centro cívico de Killeen y declaró que planea votar por el Partido Demócrata. Schroeder, quien ahora se identifica como independiente, ayudó a fundar un grupo llamado Break Rank que, según ella, ha atraído a unos cien votantes. “Lo llamamos ‘romper filas’ debido al nivel de corrupción en el Partido Republicano”, dijo. “Nosotros, el pueblo, estamos rompiendo filas”. Hinojosa confía en poder captar suficientes votos de los independientes y los conservadores rurales y suburbanos para ganar. Antes de su intervención en el multitudinario evento cerca de Temple, Hinojosa se reunió con demócratas locales para analizar su estrategia para atraer a los votantes indecisos.

Un voluntario le preguntó a Hinojosa, originaria de Brownsville, ciudad fronteriza, cómo persuadir a los latinos que votaron por el presidente Donald Trump para que regresaran al Partido Demócrata. “Muchos de ellos se arrepienten de su compra”, dijo Hinojosa, señalando que había hablado con algunos molestos por los recientes tiroteos mortales del ICE. “Podemos invitarlos de nuevo. Eso nos crea una oportunidad. No están diciendo ‘¡Viva los demócratas!’, pero sí están diciendo ‘No queremos esto’”. En una entrevista posterior con The Post, Hinojosa hizo hincapié en las implicaciones nacionales de su candidatura. Un gobernador demócrata, afirmó, impediría que la legislatura de Texas, controlada por los republicanos, siguiera manipulando los distritos electorales del Congreso a favor del Partido Republicano.

“Cuando eso sucede, no hay posibilidad de que los demócratas controlen el Congreso”, dijo Hinojosa. “Una vez que se aferran al poder y manipulan las elecciones, ¿cómo se puede revertir la situación?” Esta semana, Hinojosa estrenó un anuncio que ataca a Abbott en relación con los centros de datos. “Nuestro trabajo es recaudar suficiente dinero para contarle a la gente quién soy y qué represento. No tenemos que recaudar tanto dinero como él, solo lo suficiente para lograrlo”, dijo, señalando que los republicanos invirtieron millones en la campaña de Cornyn y aun así perdió las primarias. Hasta ahora, la campaña de Abbott se ha centrado principalmente en los demócratas en general, en lugar de señalar a Hinojosa en particular.

“El contraste en estas elecciones no podría ser más evidente. Los demócratas quieren impuestos más altos y apoyan políticas como la reducción del presupuesto policial, la abolición de las cárceles y la participación de niños en deportes femeninos. El gobernador Abbott se centra en los temas que importan a las familias de Texas: la reducción de los impuestos a la propiedad y la disminución de los costos de la atención médica, los seguros, la electricidad, la vivienda y la educación”, declaró Eduardo Leal, secretario de prensa de la campaña de Abbott, en un comunicado. Si los republicanos de Texas dividen su voto, no está claro qué demócratas texanos se beneficiarán más. Weeks y Lowry dijeron que no votarán por Talarico porque lo consideran demasiado liberal. Otros, como Glenda Berg, planean votar por Talarico y Hinojosa.

Berg, de 84 años, contadora jubilada y republicana de toda la vida que vive cerca de Temple en Belton y cuya hija asistió al evento de Hinojosa, dijo que votó por Abbott y Trump tres veces, pero que está "horrorizada" por las acciones del presidente "en contra de los principios de la democracia". En particular, dijo que se opone a la redistribución de distritos electorales para el Congreso a mediados de la década que los republicanos impulsaron a instancias de Trump. “Estoy muy decepcionada con la forma en que [Abbott] sigue al pie de la letra todo lo que Trump dice y hace”, dijo. Algunos expertos políticos de Texas cuestionan si Hinojosa puede ganar sin que Talarico se imponga como candidato principal.

El gobernador Abbott se centra en los temas que importan a las familias de Texas: la reducción de los impuestos a la propiedad y la disminución de los costos de la atención médica, los seguros, la electricidad, la vivienda y la educación.

“La pregunta es: ¿Habrá una marea creciente, una ola azul? Si derrota a Paxton, ¿quién será el siguiente?”, dijo Mark Jones, profesor de ciencias políticas en la Universidad Rice. “Para que Hinojosa gane, necesita tres cosas: obtener una abrumadora mayoría del voto demócrata, lo cual parece estar logrando. Segundo: ganar el apoyo de los votantes independientes por un margen de 2 a 1, lo cual también parece estar consiguiendo. Y tercero: obtener al menos entre el 10 y el 15 por ciento del voto republicano”. Sin embargo, Texas es un estado tradicionalmente republicano, y Abbott tiene un historial de movilizar a su base electoral. "La caída de Abbott sería un terremoto", dijo Jones.

Jones predijo que Abbott atacará duramente a Hinojosa en las próximas semanas con anuncios que resaltan su historial legislativo liberal. Como legisladora estatal durante los últimos nueve años, Hinojosa luchó contra el programa estatal de vales escolares, ayudó a liderar una huelga legislativa en el 2025 que retrasó la aprobación de un nuevo mapa de redistribución de distritos congresionales y votó en contra de restringir la atención médica para menores transgénero y limitar el acceso al aborto en el estado. “Eso podría hacer reflexionar a aquellos votantes que dicen que van a votar por Hinojosa como protesta contra Abbott”, dijo.

James Henson, director del Proyecto de Política de Texas en la Universidad de Texas en Austin, dijo que la inusual competitividad de las elecciones está poniendo a prueba la lealtad de los republicanos, pero advirtió que en Texas, "será muy difícil para un republicano votar por un demócrata". Logan Olson asistió al evento de Talarico-Hinojosa en Killeen la semana pasada. Madre soltera y maestra suplente, dueña de un negocio ganadero, votó por Trump en las últimas elecciones. Ahora está preocupada por los centros de datos, pero se siente alentada por las regulaciones propuestas por Abbott, señalando que "al menos reconoció a la gente".

“Nuestro gobierno debe gobernar nuestra economía”, dijo Olson, de 36 años, criticando duramente las guerras culturales. “Nos estamos perdiendo en asuntos que deberían discutirse a puerta cerrada”. ¿Votará entonces por Hinojosa? “Aún no estoy seguro.”