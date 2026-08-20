Trump y Vance difieren sobre las prioridades ante Irán

El presidente Donald Trump y el vicepresidente J. D. Vance no parecen estar de acuerdo en lo que respecta a Irán.

Vance, en declaraciones a Fox News la semana pasada, afirmó que la principal prioridad del Gobierno es mantener bajos los precios del gas, seguida de impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

“Ese es el objetivo número uno: mantener el petróleo y el gas baratos para los estadounidenses en todo el país, y obviamente el objetivo número dos es garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear”, dijo Vance en The Will Cain Show. Trump no parece estar de acuerdo y recurrió a Truth Social para reprender sutilmente a su vicepresidente.

“El objetivo principal es, y siempre será, que Irán no pueda tener, de ninguna manera, un arma nuclear”, escribió Trump el lunes. “¡Gracias por su atención a este asunto!”.

Esta división pone de manifiesto lo delicado que resulta este momento políticamente para Trump, Vance y el Partido Republicano en general.

El costo político de la gasolina

Las encuestas muestran que la economía y los precios, incluido el de la gasolina, son los temas más importantes para los votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año. Los precios de la gasolina siguen altos. Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, informó el lunes que el precio promedio nacional de un galón de gasolina ha subido casi ocho centavos en la última semana y ha vuelto a superar los 4 dólares por galón por tercera vez este año, alcanzando los 4,02 dólares. El diésel, un factor clave en los costos de transporte, aumentó 14,3 centavos, hasta los 5,42 dólares por galón, durante el mismo período.

Esto está ejerciendo presión sobre las campañas republicanas en todo el país, dado que los votantes suelen culpar al partido en el poder por los altos precios. Durante el último mes, los republicanos con los que he hablado se han mostrado cada vez más preocupados de que el partido se esté acercando peligrosamente al punto en que el temor a los precios de la gasolina esté tan arraigado en el electorado que sea improbable que cambie, incluso si los precios bajan.

Y hay pocos indicios de que la guerra esté cerca de terminar. Ayer, Trump “amenazó con bombardear Omán, que ha estado en conversaciones con Irán sobre una solución para reabrir el estrecho de Ormuz”, informó Rachel Chason.

La Casa Blanca niega una división

Los funcionarios de la Casa Blanca rechazaron categóricamente cualquier discrepancia entre Trump y Vance en lo que respecta a Irán.

“No hay división alguna”, me dijo Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, al ser consultada sobre ambos comentarios. “El presidente Trump ha dejado claro que Irán jamás podrá poseer un arma nuclear, y toda la administración lo respalda en su labor para eliminar esta amenaza de la que los políticos hablaron, pero que nunca se concretó durante 47 años. El vicepresidente Vance está haciendo un excelente trabajo impulsando la agenda del presidente para proteger nuestra patria de un régimen terrorista”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue interrogada de manera similar la semana pasada sobre la decisión de Vance de establecer los siguientes objetivos en Irán: primero, los precios del gas y, segundo, lograr la desnuclearización del país.

🇺🇸‼️ | La batalla por el Congreso también pone en juego el futuro de la presidencia. JD Vance advirtió que, si los demócratas recuperan el poder en las elecciones de medio término, dedicarán sus esfuerzos a perseguir y buscar destituir a Donald Trump, en lugar de enfocarse en… pic.twitter.com/QGXV6muzgV — RAV Español (@RAVEspanol) August 19, 2026

“Ambos objetivos son igualmente importantes para el presidente”, dijo Leavitt, días antes de que el presidente esbozara un solo objetivo.

Vance y la Casa Blanca llevan semanas intentando desmentir las preguntas sobre las supuestas discrepancias entre el presidente y el vicepresidente respecto a Irán.

“¿Existe alguna diferencia de opinión entre usted y Trump en lo que respecta a Irán?”, preguntó Laura Ingraham de Fox News a principios de este mes.

“No, miren, el presidente y yo, en primer lugar, él toma las decisiones, y todos intentamos implementarlas de acuerdo con sus deseos”, dijo Vance. “Él da las órdenes. Por supuesto, debatimos y conversamos sobre qué debemos hacer exactamente. Pero cuando el presidente de los Estados Unidos toma una decisión, en esta administración estamos unidos para llevarla a cabo”.

Vance y su futuro político

Pero esa respuesta pone de manifiesto que la reciente ruptura entre Trump y Vance va más allá de los precios de la gasolina e Irán. Vance, crítico desde hace mucho tiempo de las injerencias extranjeras, se ha esforzado por no enemistarse con Trump. Parte de ello puede deberse a que la historia demuestra lo rápido que un vicepresidente puede ganarse la antipatía del presidente. Pero también tiene que ver con el futuro del Partido Republicano.

Trump es un presidente saliente y, en gran medida, no tiene que pensar en su propio futuro político, más allá de su legado.

Ese no es el caso de Vance, quien, a sus 42 años, es considerado por muchos como uno de los herederos más claros del movimiento político de Trump.

Mis colegas Natalie Allison e Isaac Arnsdorf publicaron a principios de este mes un excelente artículo sobre cómo Trump les dijo a los donantes: “Necesitamos elegir a JD” durante una conversación sobre la carrera presidencial de 2028. Los asesores dijeron que el comentario no significa que Vance sea el candidato preferido de Trump, y él ha enfatizado la rivalidad entre Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Pero esto nos recuerda que las aspiraciones políticas futuras de Vance son una prioridad para una administración que está a punto de entrar en la segunda mitad del segundo mandato de un presidente. Y eso significa que Vance debe encontrar el equilibrio entre ser leal y apoyar a Trump sin vincularse demasiado a políticas que podrían convertirse en un lastre en el futuro.