La Casa Blanca refuerza su equipo legal ante las investigaciones que preparan los demócratas

La Casa Blanca comenzó a reforzar su oficina de asesoría jurídica ante el aumento previsto de las investigaciones y la supervisión del Congreso. Hasta ahora ha incorporado a 15 personas adicionales mientras se prepara para una batalla legal.

Se espera que las investigaciones se intensifiquen en enero, cuando los demócratas asuman el control de ambas cámaras del Congreso.

“La última vez, los demócratas fueron muy cuidadosos al emitir las citaciones”, dijo Brandon Rios, quien fue asesor jurídico de los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. “Esta vez, me sorprendería mucho si no las vemos en enero”.

“Las investigaciones comienzan ahora”, afirmó Rios, quien actualmente codirige el grupo de investigaciones del Congreso en el bufete DLA Piper.

La respuesta de la Casa Blanca ya comenzó. Este miércoles divulgó una carta de su asesor jurídico, Will Scharf, en la que acusa a los demócratas de formular “amenazas abusivas y caprichosas” que buscan “interferir con el funcionamiento legal del gobierno”.

La carta, dirigida al representante Robert Garcia, demócrata de California, quien previsiblemente presidirá el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en el nuevo Congreso, deja claro que el Gobierno se opondrá a las citaciones legislativas con el argumento de que carecen de un “propósito legislativo legítimo”.

El documento también sugiere que la administración podría investigar a quienes promuevan las investigaciones. Según la carta, las “amenazas a los funcionarios del poder ejecutivo” excederían las funciones legítimas de supervisión del Congreso y “podrían cruzar la línea hacia la criminalidad flagrante”.

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Preparativos para una batalla legal

La perspectiva de enfrentamientos prolongados entre la Casa Blanca y un Congreso controlado por los demócratas ha llevado a empresas privadas y bufetes de abogados a ampliar sus equipos para prepararse ante una posible oleada de investigaciones.

Asesores y aliados del presidente Donald Trump ya han contratado abogados. Las firmas de cabildeo de K Street, en Washington, también se preparan para responder a los comités legislativos que buscan investigar sus vínculos con un Gobierno que no ha ocultado su disposición a hacer negocios.

Los preparativos dentro de la Casa Blanca comenzaron mucho antes de las elecciones.

David Warrington, quien entonces se preparaba para asumir como asesor jurídico de la Casa Blanca, empezó a planificar la respuesta a las audiencias de supervisión del Congreso durante la transición presidencial del 2024.

Ese trabajo se intensificó este año, cuando los abogados de la Casa Blanca advirtieron que los republicanos podían perder el control de la Cámara de Representantes.

Desde hace meses, los abogados de la oficina jurídica presidencial se reúnen con los principales asesores legales de distintas agencias federales para planificar cómo responder a las solicitudes del Congreso.

Así lo explicó una persona familiarizada con los preparativos, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a declarar públicamente.

Scharf, quien sustituyó a Warrington como asesor jurídico de la Casa Blanca en septiembre, “está preparando el equipo jurídico de supervisión más sólido y contundente de la historia del país”, afirmó Hunter Morgen, exasistente especial del presidente para políticas y estrategia.

“Esta administración no retrocederá en la defensa de la inocencia de los grandes patriotas que trabajan todos los días para preservar nuestra república. Creo que la estrategia, a falta de un término mejor, es ‘luchar, luchar, luchar’”, añadió Hunter Morgen, exasistente especial del presidente para políticas y estrategia.

La decisión de Trump de nombrar a Stephen Miller como jefe de gabinete también apunta a una postura de confrontación.

“Stephen querrá involucrarse directamente en esto”, dijo un exfuncionario que solicitó el anonimato para hablar sobre deliberaciones internas.

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El Gobierno podría recurrir al privilegio ejecutivo

Además de sostener que las investigaciones del Congreso carecen de un propósito legislativo válido, la administración podría recurrir a otro argumento jurídico anticipado en una opinión emitida en agosto por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia.

Según esa interpretación, el privilegio ejecutivo puede proteger las comunicaciones con asesores externos al Gobierno cuando estén relacionadas con decisiones presidenciales oficiales e involucren al presidente o a sus colaboradores directos.

Incluso si esas objeciones fracasan, los litigios contra citaciones u otras exigencias del Congreso podrían prolongarse durante años y consumir el tiempo restante del mandato de Trump, según abogados cercanos a la Casa Blanca.

“Se habla mucho de las lecciones que aprendieron los demócratas del Congreso al ejercer la supervisión durante la primera administración de Trump”, dijo Peter Rechter, socio del bufete Wiley Rein y exasesor jurídico adjunto de la Casa Blanca durante el Gobierno de Joe Biden.

“Pero los funcionarios de la administración Trump también aprendieron lecciones. Y creo que una de ellas es que los litigios pueden ser una herramienta poderosa para retrasar las cosas”, añadió.

La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó que Trump está dispuesto a trabajar con ambos partidos.

“Como ha dicho el presidente, está dispuesto a trabajar con cualquiera para seguir consiguiendo victorias para los estadounidenses trabajadores”, señaló Lauren Bis.

“Si los demócratas optan por impulsar investigaciones fraudulentas y políticas de izquierda radical, están eligiendo trabajar en contra del pueblo estadounidense”, agregó Bis.

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Empresas y donantes, bajo la atención del Congreso

Los demócratas ya han dado señales sobre el posible alcance de algunas investigaciones.

El 5 de noviembre, el senador Richard Blumenthal, de Connecticut, principal representante demócrata del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, reiteró sus solicitudes de documentos a los donantes del salón de baile de la Casa Blanca, entre ellos las contratistas de defensa Palantir y Lockheed Martin.

Blumenthal pidió a los destinatarios que comenzaran a entregar los documentos a más tardar el 30 de noviembre. También advirtió que el subcomité buscaría otras vías para obtenerlos si los donantes no colaboraban voluntariamente antes del 4 de enero.

Según Rechter, las empresas privadas podrían estar menos dispuestas que la Casa Blanca a pasar un año o más en litigios mientras enfrentan acusaciones públicas de obstaculizar las investigaciones del Congreso.

Por esa razón, es probable que los legisladores soliciten documentos a las compañías que mantuvieron relaciones con el Gobierno.

“Espero que los demócratas ejerzan la máxima presión”, afirmó Rechter.

“Y, como parte de ello, podrían recurrir al sector privado en busca de partes que no se sientan cómodas litigando durante un año o arriesgándose a sufrir daños en su reputación. Creo que esos serán los ámbitos en los que el Congreso se centrará si encuentra resistencia por parte del poder ejecutivo”, explicó.

Para la Casa Blanca, ese escenario planteará interrogantes sobre cómo responder cuando el Congreso investigue a empresas y dirigentes empresariales por sus conversaciones e interacciones con el Gobierno.

Los asuntos bajo posible escrutinio abarcan desde el salón de baile de la Casa Blanca y la investidura de Trump hasta las celebraciones de Freedom 250, realizadas este verano, y las políticas sobre comercio, aranceles y acuerdos relacionados con inteligencia artificial.

Michael Toner, expresidente de la Comisión Federal Electoral y actualmente integrante del bufete Wiley Rein, explicó que las empresas evalúan qué documentos podrían ser objeto de investigaciones, quién comparecería en su nombre si fuera citado y cómo justificarían sus donaciones a proyectos como el salón de baile y las celebraciones de Freedom 250.

Los clientes más previsores llevan meses preparándose “y ahora están completamente concentrados en esos preparativos”, afirmó.