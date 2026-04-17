La desinformación contra la migración, un arma cada vez más eficaz impulsada por la IA

La desinformación contra la migración evoluciona, convirtiéndose en un arma cada vez más eficaz impulsada por avances como la inteligencia artificial (IA), lo que obliga a los periodistas y al público en general a adquirir nuevas destrezas para combatirla y no caer en engaños motivados por la xenofobia.

En este contexto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y EFE, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), impartirán el próximo 24 de abril el seminario web 'Migración sin cuentos: cómo comunicar sin desinformar', que ofrece claves prácticas para tratar la migración con rigor, además de la oportunidad de adquirir destrezas en la detección de bulos que atacan a los migrantes.

"En un contexto en el que la desinformación sobre migración se propaga con mayor rapidez y sofisticación, especialmente con el uso creciente de la inteligencia artificial, este seminario es clave para fortalecer las capacidades de quienes comunican”, aseguró a EFE el director regional de la OIM para América Latina y el Caribe, Diego Beltrand.

Así, añadió, desde la OIM consideran que "promover la integridad informativa no solo mejora la calidad del debate público, sino que también contribuye a proteger a las personas migrantes de narrativas que distorsionan la realidad y alimentan la discriminación".

El curso online será impartido por la OIM y EFE Verifica, el servicio de análisis de la desinformación de EFE, que cuenta, entre otras acreditaciones, con el aval de su pertenencia a la Red Internacional de Verificación (IFCN, en inglés), lo que garantiza el cumplimiento de los más altos estándares éticos y profesionales.

Sergio Hernández, responsable de EFE Verifica, destacó que "los alumnos de este taller aprenderán a identificar patrones de manipulación y se familiarizarán con útiles herramientas tecnológicas, en un contexto de intoxicación desinformativa agravado por el creciente uso de la inteligencia artificial".

"La relevancia de la propuesta está directamente relacionada con las graves consecuencias que tiene la desinformación dirigida contra los migrantes, utilizada para propagar estereotipos injustos y alimentar los discursos de odio. Esa visión deformada y estigmatizante deriva en ocasiones en actos violentos, como se ha podido ver en Latinoamérica y Europa en los últimos años", explicó Hernández.

Criminalización y ataques a migrantes

La criminalización de los migrantes venezolanos en países de su entorno, los ataques a una mezquita en la localidad británica de Southport o las llamadas a perseguir a ciudadanos norteafricanos en el pueblo español de Torre Pacheco son ejemplos de cómo las calumnias contra este colectivo se convierten en un catalizador de las agresiones discriminatorias, acentuando la necesidad de seminarios como este.

Fotografía de archivo del 17 de abril de 2016 que muestra a ciudadanos costarricenses ayudando con comida y bebida a parte de los más de 500 migrantes africanos varados entre Costa Rica y Panamá en Paso Canoas (Panamá). (Foto Prensa Libre: EFE / Marcelino Rosario ARCHIVO).

La AECID recuerda que "el aporte de las personas migrantes en las sociedades de acogida es significativo y, sin embargo, en la actualidad está siendo invisibilizado por narrativas de odio y discursos antiderechos que se imponen en el espacio mediático", un "ruido que dificulta percibir la realidad de la mayoría de las personas migrantes, que viven, trabajan y se integran en sus comunidades, contribuyendo activamente a ellas".

"La desinformación debe combatirse con información veraz", remarca la AECID -que trabaja tanto en el abordaje de las causas de la migración como en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas-, por lo que celebra esta alianza con la OIM y EFE para "mejorar la comunicación" sobre los migrantes, empujados muchas veces a abandonar sus hogares debido a conflictos armados o crisis económicas.