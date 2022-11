“La estamos ganando”: el video con el que Nayib Bukele asegura que su lucha contra las pandillas ha sido efectiva

El presidente señaló la tarde del miércoles 23 de noviembre que “aún quedan pandilleros y tenemos que ir y extraerlos”, por lo que también anunció el lanzamiento de la fase cinco del Plan Control Territorial, en la que se incorporan al menos 14.000 efectivos militares para la medida.

De acuerdo con el mandatario salvadoreño, la fase cinco se trata de “cercar grandes ciudades y hacer el proceso de extracción de los terroristas que están dentro de esas ciudades sin darles la posibilidad de escapar”.

Bukele también aseguró que “la gente no le tiene miedo al régimen de excepción” y que el “95% de la población lo aprueba”.

Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana (UCA), señala que la mitad de los salvadoreños dice que el régimen de excepción “no resolverá el problema” de las pandillas, pero el 75.9% aprueba la medida.

El presidente de El Salvador por medio de un video publicado en sus redes sociales aseguró que el trabajo que están realizando las fuerzas armadas en contra de la delincuencia está funcionando.

En el video se presentan imágenes del discurso dirigido a los militares que están participando de la guerra contra las pandillas y por medio de elocuentes palabras aseguró que están logrando la victoria.

Bukele compartió que luego de ocho meses de batalla contra las pandillas se han visto resultados que indican que es una victoria y que está muy cerca. Aseguró que la gloria es para Dios y es de Dios.

“Nosotros, los seres humanos, tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios para llevar paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño”, dijo y añadió que “somos el instrumento para salvar a esta tierra“.

Agregó que la paz se construye con trabajo, esfuerzo y valentía, esos valores que tienen los combatientes y policías, porque forman parte de algo que es más importante que uno mismo.

El mandatario expresó que los valores fundamentales del ser humano se están perdiendo y por ello las sociedades que algún día fueron grandes ahora se están degradando.

“En El Salvador los valores que antes estaban degradados en nuestro país ahora son los más importantes” aseguró.

“Él (Dios) decidió hacerlo en este año y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra (…) para sanar, literalmente, el lugar más peligroso del mundo (…) ahora estamos camino hacer el país más seguro de todo el continente Americano“, agregó.

