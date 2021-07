La impactante confesión de la madre que asesinó a sus cinco hijos e incendió su casa

(Foto: semana.com).

El dramático caso acapara la atención en redes debido a que una mujer, identificada como Oreanna Antoinette Myers, incendió su casa y luego se disparó a ella misma. Dejó una carta admitiendo ser culpable. La familia estaba integrada por su esposo, Brian Bumgarner y sus cinco hijos, de los cuales dos eran del primer matrimonio de su pareja.

El 8 de diciembre del 2020, la historia de la familia Myers estremeció a los vecinos, pues se conoció que la madre les disparó a todos los niños (que tenían entre 1 y 7 años), incendió su casa y luego se quitó la vida. Ahora, las autoridades del condado de Greenbrier revelaron más detalles sobre el caso, incluida la la confesión de Myers.

Los hechos

Según reportan medios de EE. UU., el día de los hechos Myers fue vista alrededor de las 14:30 horas con dos de sus hijos en una parada de autobús. Poco tiempo después le mandó un mensaje de texto a su esposo, quien se estaba quedando en la casa de unos familiares debido a que se le facilitaba más el transporte desde allí para ir a su trabajo y la pareja solía discutir por este motivo.



En el mensaje le manifestó que le había dejado algo en el carro y se disculpó por “no haber sido lo suficientemente fuerte”. A las 15:30 horas las autoridades recibieron el reporte del incendio en la vivienda y al llegar notaron el cuerpo de Myers con un arma a su lado. Luego, hallaron los cadáveres de los niños.

La joven madre dejó una carta en el interior de su vehículo, confesando los crímenes y sus razones.

“Le disparé a todos los niños en la cabeza, incendié la casa y me disparé a mi. Perdón, pero la salud mental es un problema serio. Cuando alguien les pida o les ruegue por ayuda, por favor ayuden, podrían salvar más de una vida.”, se leía en su carta.

Myers también dejó una carta, dirigida a su madre. “Perdón, esto es mi culpa. Mis demonios me ganaron y ya no hay vuelta atrás. Perdón, no fui lo suficientemente fuerte”.