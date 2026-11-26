El presidente Donald Trump advierte periódicamente que la injerencia del Gobierno en las empresas privadas pone en peligro la prosperidad estadounidense.

Ha afirmado que el alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, conspiraba para hacerse con el control de los supermercados y ha dicho que las normas de la administración Biden sobre lavavajillas distorsionaban el capitalismo de libre mercado.

Pero después de que el director ejecutivo del gigante de los chips informáticos Nvidia renunciara este mes en medio de un escándalo, Trump orquestó personalmente una exitosa campaña para que Jensen Huang regresara el lunes. Esta acción suscitó acusaciones de que Trump acababa de protagonizar una de las intervenciones presidenciales más trascendentales de la historia en una empresa privada.

"Es precisamente el tipo de comportamiento sobre el que hemos estado advirtiendo con respecto a la participación diaria sin precedentes de la administración Trump en el funcionamiento de las empresas estadounidenses", dijo Scott Lincicome, vicepresidente de economía general del Instituto Cato, un centro de estudios libertario de Washington.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace casi dos años, su administración ha tachado repetidamente a sus adversarios políticos de socialistas, al tiempo que ha impulsado una fuerte intervención del Gobierno en la economía. La Casa Blanca también ha adquirido participaciones en más de 36 empresas estadounidenses, ha dirigido acuerdos empresariales, incluida la venta de la aplicación de redes sociales TikTok, y ha negociado el cobro de una tasa gubernamental sobre las ventas en el extranjero de empresas estadounidenses como Nvidia.

Algunos expertos en gestión empresarial y economía afirmaron que, una vez que la intervención gubernamental se arraiga en las expectativas de las empresas y los mercados financieros estadounidenses, es difícil revertirla y socava la libre empresa.

"Eso no es capitalismo, eso es maoísmo", dijo Jeffrey Sonnenfeld, profesor de la Escuela de Administración de Yale, en referencia a Mao Zedong, líder de la República Popular China durante décadas.

Él y otros expertos afirmaron que, si los ejecutivos de las empresas creen que los funcionarios gubernamentales intentarán inevitablemente influir en sus decisiones, tenderán a tomarlas por razones políticas en lugar de empresariales, lo que perjudicará la innovación estadounidense.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, no respondió a las preguntas sobre las intervenciones de Trump en el sector privado y desestimó la comparación entre sus acciones y las de Mao.

"Intentar equiparar los esfuerzos del presidente Trump por asegurar las cadenas de suministro y la seguridad nacional de Estados Unidos con un régimen comunista asesino que hizo retroceder a la población china generaciones es exactamente el tipo de contenido insustancial que esperamos de este medio fracasado", dijo Ingle.

John Rizzo, portavoz de Nvidia, declinó hacer comentarios.

Lincicome afirmó que la influencia que pueden ejercer las intervenciones gubernamentales quedó patente en las recientes declaraciones de U.S. Steel, empresa en la que la administración Trump había negociado un poder de veto especial sobre ciertas decisiones.

El director ejecutivo de U.S. Steel declaró a principios de este mes que la administración no le ha dicho a la empresa qué hacer, pero añadió: "Sabemos cuáles son las reglas".

En un comunicado, un portavoz de U.S. Steel dijo:

"Tomamos nuestras propias decisiones y estamos centrados en llevar a cabo las importantes inversiones que tenemos por delante".

https://twitter.com/Forbes/status/2125317306385322248?a=UeI6rjc_lHHF-qgCdGc&s=20

Los precedentes de la intervención gubernamental

No es del todo inédito que la Casa Blanca intente influir en las decisiones empresariales importantes, incluida la elección de quienes ocupan los cargos de director ejecutivo.

Erik Gordon, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan, dijo que, durante la Gran Recesión de finales de la década del 2000, las administraciones de Bush y Obama propiciaron la salida de los directores ejecutivos de la aseguradora American International Group y de General Motors, respectivamente, cuando esas empresas afrontaron dificultades financieras y necesitaron rescates encabezados por el Gobierno.

El año pasado, Trump criticó al director ejecutivo del fabricante de chips Intel y sugirió su despido. Lip-Bu Tan conservó su puesto y la administración Trump llegó a un acuerdo para adquirir una participación en Intel. En aquel entonces, el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, calificó la medida como "un paso hacia el socialismo".

Antes del segundo mandato de Trump, él y otros también criticaron duramente a la administración Biden por intentar influir en las decisiones de las empresas de redes sociales para censurar contenido en internet que la Casa Blanca consideraba perjudicial.

Pero Lincicome afirmó que la intervención de Trump para propiciar el regreso de Huang era distinta de otras intervenciones presidenciales o regulatorias en asuntos empresariales. La intromisión en Nvidia es diferente por la importancia de la empresa para la inteligencia artificial (IA) y la economía estadounidense, así como por las interrogantes de seguridad nacional que plantean los esfuerzos de Huang por vender chips a China.

"Se puede afirmar con bastante seguridad que se trata de un acontecimiento trascendental", dijo.

En una entrevista con CNBC el lunes, Trump dijo que quería que Huang regresara a Nvidia porque era importante conservar a los ejecutivos empresariales más innovadores de Estados Unidos.

Dijo que le había dado a la junta directiva de Nvidia ciertas garantías "sobre la amenaza a la seguridad nacional", en una aparente referencia al romance de Huang con una mujer sospechosa de ser espía china, sin dar más detalles. "Es un tipo brillante y lo queremos de nuestro lado", dijo Trump. "No creo que vaya a perder influencia en absoluto".

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Los riesgos del regreso de Huang

Los expertos en gestión empresarial no compartían la confianza de Trump en que Huang pudiera simplemente regresar a su puesto. Algunos miembros del Congreso y funcionarios de la administración Trump han cuestionado la participación de Nvidia en un vasto mercado negro de chips de IA, incluidos los utilizados por grupos chinos.

La compañía afronta la posibilidad de un número creciente de investigaciones por parte de comités del Congreso, agencias federales y el estado de California, además de las demandas de los accionistas. Se prevé que el papel de Trump en la reincorporación del director ejecutivo se convierta en otro foco de las investigaciones del Congreso sobre Nvidia, iniciadas en las últimas semanas.

Sonnenfeld afirmó que, dado el intenso escrutinio, la reincorporación de Huang podría generar más problemas para Nvidia de los que solucionaría. Los miembros de la junta directiva y Huang seguirían siendo objeto de cuestionamientos e investigaciones que dificultarían que este dirigiera la empresa con eficacia. "Este hombre no tiene tiempo para desempeñar su trabajo", declaró. "Esto va a ser un desastre para los accionistas, a pesar del repunte [de las acciones] a corto plazo de hoy".

Stacy Rasgon, analista de inversiones de Bernstein con una larga trayectoria en la industria de semiconductores, afirmó el lunes que el regreso de Huang era positivo para la empresa y para el precio de las acciones de Nvidia, que habían sufrido fuertes caídas desde su renuncia. (El precio de las acciones de Nvidia subió más del 31% el lunes, hasta recuperar aproximadamente el nivel del día en que Huang renunció. Los índices bursátiles estadounidenses también se recuperaron con fuerza tras una semana de descensos).

Rasgon también escribió en una nota a los inversionistas que "todo este lío ha suscitado algunas dudas legítimas" que limitarán las ganancias bursátiles de la compañía. Calificó de "ridícula" la rectificación de la junta directiva y afirmó que el criterio de Huang y la viabilidad general del auge de la IA siguen estando "en entredicho".