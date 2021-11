La señal de “socorro” de TikTok que permitió el rescate de una adolescente secuestrada

En el comunicado, las autoridades describieron a la desaparecida como “una mujer blanca, de 1.70 metros de altura, de aproximadamente 180 libras, con pelo negro largo y ojos azules y con un tatuaje en el hombro izquierdo”.

El jueves 4 de noviembre la policía del condado de Laurel en Kentucky recibió una llamada de un motociclista que afirmó sobre la señal de “socorro” que hizo una mujer en un automóvil.

De acuerdo con los reportes, la mujer hizo una famosa seña cuyo significado indica que está siendo víctima de violencia de género y la situación no le permite expresarlo con palabras.

Según el informe, el motociclista siguió el vehículo y notó en varias ocasiones, cómo una pasajera hacía gestos con las manos que se conocen en TikTok como una forma de representar la violencia doméstica.

DOMESTIC VIOLENCE SIGNAL

Isolation can increase the risk of violence at home. Use this discrete gesture during a video call to show you need help:

1. Hold hand up with palm facing other person.

2. Tuck thumb into palm.

3. Fold fingers down over thumb. pic.twitter.com/gsIgSbXOmc

— Halton Police (@HaltonPolice) August 24, 2021