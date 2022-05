“La señorita Heard me golpeó”: las acusaciones de Johnny Depp hacia Amber Heard por supuestamente dejarle un ojo morado en su luna de miel

Asimismo, arremetió contra Amber Heard y tachó sus acusaciones de “horribles, ridículas, humillantes, dolorosas, salvajes, inimaginablemente brutales, crueles y falsas”.

“Ningún ser humano es perfecto, pero nunca en mi vida he cometido agresión sexual ni abuso físico”, indicó Depp luego de las reiteradas acusaciones en su contra.

Johnny Depp continuó su testimonio e hizo una nueva revelación de un supuesto abuso por parte de su expareja, al revelar que durante su luna de miel en Singapur fue golpeado en el rostro por Amber Heard.

“Había momentos en los que era muy agradable, muy bonito. Y luego había momentos en los que algo se había vuelto insatisfactorio para ella, y empezaba a despotricar”, comentó el actor sobre su luna de miel.

Al ser cuestionado sobre cómo se produjo este “ojo morado”, el actor de Piratas del Caribe comenzó a dar una explicación hasta que fue interrumpido por el abogado de Heard, quien hizo una objeción por no estar respondiendo directamente la pregunta.

"Ms. Heard hit me, is that better?" #JohnnyDepp said while looking in #AmberHeard's direction when Heard's lawyer objected to his answer about a photo taken on the Orient Express. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/kMkq8wxy1P

— Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 25, 2022