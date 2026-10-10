¿La UFC entrenará al FBI? Documento revela intención de dar contrato exclusivo a empresa promotora de artes marciales

El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) planea otorgar a la Ultimate Fighting Championship (UFC) un contrato exclusivo, por un año, para entrenar a sus agentes especiales en combate cuerpo a cuerpo.

El acuerdo evitaría el proceso competitivo habitual para contratos federales, según un documento divulgado por la agencia el 30 de septiembre.

Dicho documento es una justificación para contratar sin competencia plena y abierta, elaborada por la Unidad de Adquisición de Servicios Profesionales del FBI en nombre de su División de Capacitación, con fecha 2 de junio de 2026.

Describe un programa que busca integrar habilidades de artes marciales mixtas con tácticas de defensa para fortalecer la capacidad física, la resistencia mental y la conciencia táctica de los agentes en situaciones de alto riesgo.

El FBI sostiene que la UFC es el único proveedor calificado, por su experiencia en golpeo, derribos, defensa contra armas, control en el suelo y acondicionamiento físico.

Según el texto, la investigación de mercado se hizo mediante búsquedas en internet, SAM.gov y FPDS. Otros proveedores demostraron algunas de estas habilidades, pero ninguno todas al nivel exigido. La base legal invocada es la disposición que permite no competir cuando existe un solo proveedor responsable.

Un contrato “puente”

El FBI plantea el año inicial como un puente que permita más investigación de mercado, para después abrir un contrato de largo plazo de forma competitiva. Aún no se trata de un contrato adjudicado. El valor estimado no aparece en la copia pública, y la oficial de contratos hará un análisis de precio cuando reciba la cotización de la UFC.

El antecedente de Quantico

El FBI y la UFC ya habían colaborado en marzo, cuando anunciaron un seminario para el 14 y 15 de ese mes en la academia del FBI en Quantico, Virginia, dirigido a estudiantes y personal directivo. Entre los participantes estaban Justin Gaethje, Jorge Masvidal y Renzo Gracie, según CNN.

El director del FBI, Kash Patel, calificó entonces la actividad como una oportunidad para que los agentes aprendan de grandes atletas. CNN añadió que el FBI la enmarcó en una iniciativa para renovar la preparación de sus agentes.

Dana White, director ejecutivo de la UFC, expresó su respeto por la institución y dijo estar orgulloso de apoyar el fortalecimiento de sus técnicas de defensa, según el comunicado difundido por la promotora.

Las críticas

El exintegrante del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI Rob D’Amico, quien fue instructor de tácticas defensivas, dijo a MS NOW: “Esto no es más que Patel dándole a su amigo Dana White un contrato lucrativo”.

La elección de la UFC también ha llamado la atención por la cercanía entre White y el presidente Donald Trump.

Según MS NOW, White asistió en junio a la pelea organizada en el jardín sur de la Casa Blanca por el cumpleaños 80 de Trump.