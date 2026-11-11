Las pruebas de ADN que lograron la captura de un presunto violador en Florida

Las autoridades informaron el pasado 10 de noviembre sobre la detención en Florida de un hombre sospechoso de cometer tres violaciones en Central Park, Nueva York, durante un período de cinco años.

Según información difundida por las autoridades policiales, el arresto ocurrió mientras el sospechoso trabajaba en un establecimiento de una cadena de comida rápida en Miami.

El hombre fue identificado como Dereck Rivera De León, de 30 años.

De León es señalado de haber violado presuntamente a una mujer en Central Park el pasado 24 de octubre de 2026.

Además, enfrenta acusaciones por otras dos presuntas violaciones que habrían ocurrido en el mismo parque en 2023 y 2021.

NYPD detectives assigned to the U.S. Marshals NY/NJ Regional Fugitive Task Force with support from @USMarshalsHQ partners took Dereck Rivera-Deleon into custody today while he was working at Burger King in Miami for allegedly raping a woman in Central Park on October 24, 2026.… — NYPD NEWS (@NYPDnews) November 10, 2026

Pruebas de ADN

De acuerdo con CNN, las pruebas de ADN fueron fundamentales para identificar al sospechoso y vincularlo con los casos investigados, particularmente con una agresión sexual denunciada en 2021.

El Departamento de Policía de Nueva York detalló que, en aquel momento, el perfil genético obtenido durante la investigación no coincidía con ninguna persona registrada en las bases de datos de las autoridades.

Además, la víctima de 2021 no conocía a su presunto agresor. En el caso de la violación denunciada en 2023, CNN citó a las autoridades, que indicaron que la víctima y el sospechoso habían conversado antes de los hechos.

El medio explicó que las pruebas de ADN obtenidas durante la investigación del caso de 2026 coincidieron con las recopiladas en 2021, lo que llevó a las autoridades a revisar otras agresiones sexuales denunciadas en años anteriores.

Posteriormente, la víctima del caso de 2023 habría identificado al sospechoso, quien fue vinculado con las otras dos investigaciones, según el Departamento de Policía de Nueva York.

CNN indicó que De León permanece detenido en el condado de Miami-Dade, Florida, y que tiene programada una audiencia de extradición para el próximo jueves.

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