Las razones por las que no se debe freír un pavo congelado para el Día de Acción de Gracias

El Día de Acción de Gracias, conocido en inglés como Thanksgiving Day, es una fiesta nacional que se celebra oficialmente en Estados Unidos y Canadá, mientras que se lleva a cabo de manera no oficial por las comunidades de inmigrantes norteamericanos en otros sectores del continente, como por ejemplo, México y Centroamérica.

Actualmente en Norteamérica se llevan a cabo tres tradiciones relacionadas directamente con el Día de Acción de Gracias: El inicio de la temporada de compras, los desfiles con globos gigantes por las calles más populares de la región y las cenas familiares con pavo, el plato principal del banquete tradicional de "Thanksgiving".

La mayoría de las personas celebran la fiesta con reuniones familiares en donde se prepara un un gran pavo asado u horneado relleno de pan, maíz y salvia, acompañado por una jalea de arándanos rojos, puré de papa con salsa, un plato de verduras entre las que se debe de incluir el camote y un pastel de calabaza con sidra de manzana.

Debido a lo expuesto, la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego informó que el Día de Acción de Gracias es la fecha con más incendios en las cocinas del país; y usualmente son las freidoras las principales culpables, ya que las personas deciden utilizarlas para cocinar rápidamente un pavo congelado para el tradicional banquete.

Han habido ocasiones en donde a las personas se les olvida preparar el banquete del Día de Acción de Gracias con anticipación, por lo que deciden freír el pavo congelado que tienen en el refrigerador para ahorrar la mayor cantidad de tiempo y así salvar la celebración familiar; desafortunadamente, esta decisión tiene graves consecuencias.

Uno de los errores más peligrosos y más comunes es sumergir el pavo en el aceite antes de que esté completamente descongelado; ya que si se realiza esta acción, la freidora crea "una peligrosa bola de fuego" que puede ocasionar incendios en la mayoría de hogares, según indicó el Departamento de Bomberos en los Estados Unidos.

Para poder cocinar un baquete sin ningún tipo de tragedia o inconveniente, la Administración de Incendios en Estados Unidos (USFA) le recomienda a la población que instalen su freidora en un espacio seguro al aire libre, que esté al menos a tres metros de la vivienda y nunca debe estar colocada en una estructura de madera.

Las personas deben asegurarse que el pavo esté completamente descongelado, ya que aunque esté parcialmente congelado podría crear un incendio explosivo. Además, no se deben llenar las freidoras con demasiado aceite, es importante seguir las instrucciones del fabricante para saber la cantidad máxima que se le puede colocar.

Los cocineros deben subir y bajar el pavo lentamente en la freidora de aceite para evitar salpicaduras, quemaduras o fuego, por lo que siempre se debe de tener a la mano un extintor de incendios y nunca utilizar el agua tradicional para apagar un siniestro causado por el aceite, ya que eso solamente emporará la situación.

Por último, el Departamento de Bomberos le recomienda a todas las personas que se mantengan en la cocina que usen guantes y lentes de protección en todo momento, además, les recuerda que nunca se debe dejar un fuego desatendido y por supuesto, mantener a los niños alejados de todo aquello que los pueda llegar a dañar.

It's your right as an American to deep fry a frozen turkey if you want to, but please use the proper equipment as demonstrated in this video by the Reno Fire Department. pic.twitter.com/hpLbugiMQm