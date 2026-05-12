¿Llevaba reactores nucleares? el misterio que rodea el Ursa Major, un buque ruso hundido cerca de España

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¿Llevaba reactores nucleares? el misterio que rodea el Ursa Major, un buque ruso hundido cerca de España

Una reciente investigación de CNN revela el caso de un buque ruso que se hundió misteriosamente cerca de las costas de España.

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ESPAÑA-RUSIA-PORTUGAL-TRANSPORTE MARÍTIMO-ACCIDENTE

En esta imagen distribuida por la Armada portuguesa el 22 de diciembre de 2024, se observa al buque de carga ruso Ursa Major durante una operación de vigilancia llevada a cabo por la Armada portuguesa a lo largo de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) continental frente a la costa de Portugal. (Foto Prensa Libre: AFP/HEMEROTECA PL)

Una reciente investigación de CNN ha vuelto a poner la atención pública en un buque ruso que, durante un viaje y por razones que aún se desconocen, se hundió a unas 60 millas de la costa de España.

El caso, además de causar interés por los motivos del hundimiento del buque, también genera impacto porque habría transportado material radiactivo muy peligroso.

Según reportes de CNN, el buque ruso, llamado “Ursa Major”, se hundió el 23 de diciembre del 2024 y el caso está marcado por un halo de misterio y coincidencias derivadas de las relaciones entre Rusia y Corea del Norte.

El medio afirma que el buque habría transportado dos reactores con destino a Corea del Norte y que zarpó dos meses después de que el líder norcoreano, Kim Jong Un, enviara tropas a Rusia para apoyar la guerra contra Ucrania.

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CNN menciona que el Ursa Major ha cobrado mayor relevancia porque recientemente se ha registrado actividad militar estadounidense y rusa en el área donde se hundió el buque.

El medio afirma que EE. UU. confirmó la presencia de “aviones rastreadores” nucleares que sobrevolaron la zona en dos ocasiones durante el último año.

Por parte de Rusia, CNN afirma que un supuesto barco espía habría estado cerca del área.

Una investigación española, según CNN, señala que el buque se habría hundido debido a un torpedo “poco común” que perforó el casco, aunque los motivos aún siguen siendo un misterio.

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CNN afirma que el buque zarpó el 11 de diciembre con supuesto rumbo a Vladivostok, en el Lejano Oriente ruso, y que transportaba dos “tapas de alcantarillas”, 129 contenedores vacíos y dos grúas Liebherr.

El medio señala que la empresa propietaria del buque declaró que sus navíos cuentan con licencia para transportar material nuclear.

Cuando el buque llegó a aguas españolas, según CNN, habría reducido drásticamente su velocidad, lo que provocó que equipos de rescate de España se comunicaran con la tripulación para determinar si estaba en peligro, pero los tripulantes afirmaron que todo estaba bien.

Sin embargo, 24 horas después, el buque hizo un desvío brusco y emitió una señal de auxilio. La investigación española afirma que el barco sufrió tres explosiones en el costado de estribor, lo que causó la muerte de dos tripulantes.

Los demás miembros de la tripulación fueron rescatados posteriormente, aunque en ese momento las autoridades indicaron que el buque aún estaba estable. Después se registraron otras explosiones, así como cuatro señales sísmicas, lo que habría provocado el hundimiento del buque.

Lea también: “El síndrome de la Habana”: cómo un dispositivo que compró EE. UU. se vincularía con la misteriosa enfermedad

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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