Lluvias y tormentas eléctricas: cómo estará el clima en algunas zonas de EE. UU. durante los próximos cinco días

Las autoridades meteorológicas informaron este 3 de marzo sobre las condiciones del clima, en las que predominarán precipitaciones invernales, lluvias y tormentas eléctricas en los próximos días.

De acuerdo con el más reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé un patrón meteorológico activo en muchas localidades de las llanuras del sur y del noroeste en los próximos días.

También habrá ondas de baja presión que se desplazarán por la región, lo cual provocará "una mezcla invernal de nieve, aguanieve y lluvia helada" que avanzará hacia el norte y el noroeste, y a Nueva Inglaterra, la noche de este martes.

"A lo largo y al sur de la frontera se esperan numerosas lluvias y tormentas eléctricas a lo largo de la tarde y noche de este miércoles, desde las llanuras del sur hasta el valle de Ohio".

También se prevén tormentas eléctricas fuertes e inundaciones repentinas desde el Panhandle de Texas hasta el centro de Missouri, además del oeste de Illinois.

Miércoles 4 de marzo

El NWS afirma que el miércoles puede formarse una débil zona de baja presión a lo largo de la frontera sur, la cual también se desplazará hacia el noroeste desde las llanuras centrales/meridionales hasta el Medio Oeste.

Debido a la presencia de un frente frío, se desarrollarán tormentas eléctricas en el noroeste de Texas, los Ozarks y el sur de Illinois.

Hasta el jueves 5 de marzo se prevén rondas de lluvias y tormentas eléctricas aisladas en todo el valle de Ohio, la costa atlántica central y el noreste de EE. UU.

Sistema de tormentas

El NWS afirma que puede generarse un fuerte sistema de tormentas y un frente frío de rápido avance en el oeste de EE. UU., a mediados o finales de esta semana.

"Esta semana traerá vientos racheados y nevadas en las montañas a gran parte de la región. Es posible que se produzcan fuertes nevadas en la mayoría de las cadenas montañosas que se extienden desde las Cascadas hasta las Rocky Mountains centrales, junto con la posibilidad de nevadas a baja altitud tras el paso del frente frío", afirma el NWS.

