Internacional
Lo que se sabe del atropello en un festival en Luisiana que dejó al menos 13 heridos
Las autoridades de Luisiana afirmaron que el conductor, de 57 años, estaba bajo los efectos del alcohol.
Una cinta con el letrero «Escena del crimen: prohibido el paso» . (Foto Prensa Libre: EFE)
Al menos 13 personas resultaron heridas el sábado 4 de abril en un poblado de Luisiana, luego de que un conductor, en aparente estado de ebriedad, atropelló a una multitud que se encontraba en un festival.
De acuerdo con información del Departamento del Alguacil de la parroquia de Iberia, el conductor atropelló a varios peatones que presenciaban una celebración llamada Festival del Año Nuevo Laos.
El accidente ocurrió en la ciudad de Broussard, ubicada a 8 millas al suroeste de Lafayette, cerca de New Iberia, en el sur centro de Luisiana.
La Policía informó que el detenido fue identificado como Todd Landry, de 57 años, a quien se le imputaron decenas de cargos por conducir bajo efectos del alcohol, conducción imprudente y provocar lesiones.
"Varias personas sufrieron lesiones; se cree que algunas de ellas son de gravedad", dijo la oficina del alguacil al medio CBS.
En un comunicado, las autoridades de la parroquia de Iberia indicaron que una prueba reveló que el conductor se encontraba ebrio.
Las autoridades descartaron que el atropellamiento fuera intencional.
Los departamentos policiales de EE. UU. se encuentran en alerta por posibles actos de violencia relacionados con el conflicto en Medio Oriente.
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