Lo que se sabe del atropello en un festival en Luisiana que dejó al menos 13 heridos

Al menos 13 personas resultaron heridas el sábado 4 de abril en un poblado de Luisiana, luego de que un conductor, en aparente estado de ebriedad, atropelló a una multitud que se encontraba en un festival.

De acuerdo con información del Departamento del Alguacil de la parroquia de Iberia, el conductor atropelló a varios peatones que presenciaban una celebración llamada Festival del Año Nuevo Laos.

El accidente ocurrió en la ciudad de Broussard, ubicada a 8 millas al suroeste de Lafayette, cerca de New Iberia, en el sur centro de Luisiana.

La Policía informó que el detenido fue identificado como Todd Landry, de 57 años, a quien se le imputaron decenas de cargos por conducir bajo efectos del alcohol, conducción imprudente y provocar lesiones.

"Varias personas sufrieron lesiones; se cree que algunas de ellas son de gravedad", dijo la oficina del alguacil al medio CBS.

NEW: Drunk driver is charged after ramming his car into the Louisiana Lao New Year Festival in New Iberia and injuring at least 15 people



Todd Landry, 57, is accused of driving into a crowd at the Louisiana Lao New Year Festival in New Iberia. Police said his blood alcohol level… pic.twitter.com/qesCojo71L — Unlimited L's (@unlimited_ls) April 6, 2026

En un comunicado, las autoridades de la parroquia de Iberia indicaron que una prueba reveló que el conductor se encontraba ebrio.

Las autoridades descartaron que el atropellamiento fuera intencional.

A shocking scene unfolded yesterday at the Louisiana Lao New Year Festival parade in Iberia Parish , a 57-year-old man from Jeanerette allegedly plowed his car straight into the crowd celebrating on Savannakhet Street.



Todd Landry, with a blood-alcohol level of 0.137, injured 13… pic.twitter.com/UJ0m6JNILd — Arkadalo ® (@Arkadalo) April 5, 2026

Los departamentos policiales de EE. UU. se encuentran en alerta por posibles actos de violencia relacionados con el conflicto en Medio Oriente.

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