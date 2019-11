Los apuntes de Trump ¿cómo se tomó la fotografía que se hizo viral?

A veces, la fotografías más simples son las que mandan un mejor mensaje y aunque se trata solo de una imagen de una libreta con apuntes, la historia cambia al conocer de quién son ésos apuntes.

Desde otro ángulo, el fotógrafo Mark Wilson dio cobertura a una conferencia de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y reveló detalles que pocos conocían a través de la fotografía de la libreta que Trump tenía consigo.

Wilson es un fotógrafo especializado que ha trabajado con Getty desde hace 20 años y, como parte de su trayectoria, ha dado cobertura a los presidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Trump.

El martes 19 de noviembre, Wilson llegó a la Casa Blanca. El presidente estadounidense caminó hacia su helicóptero, pero antes de subirse de se detuvo para hablar con los periodistas que lo estaban esperando y que rápido lo rodearon.

Wilson quedó atrás de Trump y logró visualizar la libreta que tenía grandes apuntes escritos a mano con un marcador.

President #DonaldTrump holds notes while speaking to the media before departing the White House for Texas 📷: Mark Wilson #QuidProQuo pic.twitter.com/9Ee3tqKL8Z

— Getty Images News (@GettyImagesNews) November 20, 2019