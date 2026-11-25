Internacional
Los detalles de la avioneta estrellada en Mississippi que dejó seis miembros de una familia fallecidos
Seis miembros de una familia de Florida, incluidos dos menores de edad, fallecieron luego de que la avioneta en que viajaban se estrellara en una zona costera de Mississippi.
Una avioneta en donde viajaban seis miembros de una familia de Florida se estrelló este 25 de noviembre frente a la costa de Misisipi, lo que causó la muerte de todos sus tripulantes.
De acuerdo a medios estadounidenses que citaron a la Guardia Costera de EE. UU., entre los fallecidos se encuentran dos menores de edad y un adolescente
Buzos del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi hallaron este miércoles los cuerpos de los seis tripulantes, quienes se encontraban a tres kilómetros al noroeste de la isla Horn.
El accidente ocurrió el pasado 24 de noviembre al suroeste de Pascagoula, una zona costera de Misisipi, de acuerdo a la Administración Federal de Aviación.
Las autoridades de Estados Unidos revelaron la identidad de las víctimas, quienes son:
- Brent Stokes, de 50 años, y su hijo, de 16; la hermana y el cuñado de Stokes, Arlyn y Michael Knox, de 43, y los dos hijos del matrimonio, de 12 y 10 años.
¿Cómo se estrelló la avioneta?
De acuerdo a un familiar, Stokes piloteaba la avioneta, la cual despegó desde Nueva Orleans y tenía como destino Fort Myers, lugar donde vivía la familia.
"Murieron haciendo lo que les encantaba: celebrar el comienzo de una maravillosa temporada de fiestas con un viaje de pesca juntos, antes de volver a casa", dijo uno de los familiares a medios estadounidenses como WLOX y WINK.
Actualmente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) investiga el hecho para esclarecer las causas del accidente.
Lea también: Huawei es declarada culpable en Estados Unidos por fraude bancario y robo de secretos comerciales
Lea también: Huawei es declarada culpable en Estados Unidos por fraude bancario y robo de secretos comerciales