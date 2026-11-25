Una avioneta en donde viajaban seis miembros de una familia de Florida se estrelló este 25 de noviembre frente a la costa de Misisipi, lo que causó la muerte de todos sus tripulantes.

De acuerdo a medios estadounidenses que citaron a la Guardia Costera de EE. UU., entre los fallecidos se encuentran dos menores de edad y un adolescente

Buzos del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi hallaron este miércoles los cuerpos de los seis tripulantes, quienes se encontraban a tres kilómetros al noroeste de la isla Horn.

El accidente ocurrió el pasado 24 de noviembre al suroeste de Pascagoula, una zona costera de Misisipi, de acuerdo a la Administración Federal de Aviación.

Las autoridades de Estados Unidos revelaron la identidad de las víctimas, quienes son:

Brent Stokes, de 50 años, y su hijo, de 16; la hermana y el cuñado de Stokes, Arlyn y Michael Knox, de 43, y los dos hijos del matrimonio, de 12 y 10 años.

🇺🇸‼️ | Los seis ocupantes de la avioneta que cayó al mar frente a la costa de Misisipi murieron, entre ellos dos niños de 8 y 10 años. Buzos hallaron los cuerpos dentro del fuselaje tras unas cuatro horas de búsqueda. La Cessna 210 había despegado de Nueva Orleans rumbo a Fort… pic.twitter.com/ZTfPQkmgx4 — UHN Plus (@UHN_Plus) November 25, 2026

¿Cómo se estrelló la avioneta?

De acuerdo a un familiar, Stokes piloteaba la avioneta, la cual despegó desde Nueva Orleans y tenía como destino Fort Myers, lugar donde vivía la familia.

BREAKING: Small plane goes down in the water off Pascagoula, Mississippi, after descending at 10,000 feet per minute while en route from New Orleans to Page Field Airport. pic.twitter.com/XHflsrjCkV — Scope Report (@ScopeReport_) November 24, 2026

"Murieron haciendo lo que les encantaba: celebrar el comienzo de una maravillosa temporada de fiestas con un viaje de pesca juntos, antes de volver a casa", dijo uno de los familiares a medios estadounidenses como WLOX y WINK.

Actualmente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) investiga el hecho para esclarecer las causas del accidente.

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