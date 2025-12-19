Los detalles de la doctora nicaragüense que fue hallada muerta en un congelador en Miami

Internacional

Los detalles de la doctora nicaragüense que fue hallada muerta en un congelador en Miami

Las autoridades de Miami investigan el caso de una doctora originaria de Nicaragua que fue hallada sin vida dentro de un congelador industrial.

Tienda Dollar Tree

Un cartel colocado frente a una tienda Dollar Tree el 13 de marzo de 2024 en Rio Vista, California. (Foto Prensa Libre: AFP)

Estados Unidos ha causado conmoción por el caso de una doctora originaria de Nicaragua que fue hallada sin ropa dentro de un congelador en una tienda de Miami.

Según Univisión, la doctora fue identificada como Helen Massiell Garay Sánchez, y su cuerpo fue encontrado el pasado 14 de diciembre, alrededor de las 8 horas.

Son muchas las teorías que han surgido en torno a este caso, como la razón por la cual el cuerpo de Garay Sánchez no tenía ropa y cómo terminó dentro de un congelador industrial.

Por ahora, la Policía de Miami-Dade continúa con la investigación, mientras se espera el informe completo de la autopsia.

De acuerdo con información de Univisión, Garay Sánchez había llegado a Florida el 5 de diciembre para visitar a su padre, y tenía un boleto de regreso hacia Nicaragua con fecha del 15 de diciembre.

También se informó que la doctora ingresó la noche del sábado 13 de diciembre a la tienda Dollar Tree, ubicada en la 9ª avenida y 8ª calle del suroeste de Miami.

Los medios señalan que la tienda cierra aproximadamente a las 22 horas, pero ella no había salido.

También indicaron que la doctora tuvo acceso a una zona exclusiva para empleados, lugar en donde se encontraba el congelador industrial.

Miami aprueba acuerdo donde la policía se asociará con el ICE para arrestar migrantes

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

