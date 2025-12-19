Los detalles de la doctora nicaragüense que fue hallada muerta en un congelador en Miami

Estados Unidos ha causado conmoción por el caso de una doctora originaria de Nicaragua que fue hallada sin ropa dentro de un congelador en una tienda de Miami.

Según Univisión, la doctora fue identificada como Helen Massiell Garay Sánchez, y su cuerpo fue encontrado el pasado 14 de diciembre, alrededor de las 8 horas.

Son muchas las teorías que han surgido en torno a este caso, como la razón por la cual el cuerpo de Garay Sánchez no tenía ropa y cómo terminó dentro de un congelador industrial.

Por ahora, la Policía de Miami-Dade continúa con la investigación, mientras se espera el informe completo de la autopsia.

De acuerdo con información de Univisión, Garay Sánchez había llegado a Florida el 5 de diciembre para visitar a su padre, y tenía un boleto de regreso hacia Nicaragua con fecha del 15 de diciembre.

Hallan muerta a doctora nicaragüense en un congelador de tienda en Miami; autoridades apuntan a que se trataría de un accidente.

También se informó que la doctora ingresó la noche del sábado 13 de diciembre a la tienda Dollar Tree, ubicada en la 9ª avenida y 8ª calle del suroeste de Miami.

Los medios señalan que la tienda cierra aproximadamente a las 22 horas, pero ella no había salido.

Si estaba de visita en Miami ¿andaba sola en la tienda? ¿Como entró a una zona que es solo para empleados?

También indicaron que la doctora tuvo acceso a una zona exclusiva para empleados, lugar en donde se encontraba el congelador industrial.

