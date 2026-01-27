Los detalles del video que muestra el intento de asesinato de un alcalde en Filipinas con un lanzacohetes

El pasado 25 de enero, un alcalde de una zona ubicada al sur de Filipinas sobrevivió a un intento de asesinato cuando un supuesto asaltante disparó un lanzacohetes contra el vehículo en el que viajaba la autoridad.

Medios locales confirmaron el hecho el 26 de enero y compartieron un video en el que se observa el momento del ataque.

El Gobierno de la región afirmó que el alcalde, identificado como Akmad Mitra, salió ileso, mientras que dos miembros de su equipo resultaron heridos.

El ataque ocurrió en la región autónoma de Bangsamoro, en Mindanao, al sur del archipiélago.

El hecho sucedió la mañana del domingo, en una localidad llamada Shariff Aguak. En las imágenes se observa el vehículo en el que se desplazaba el alcalde: una camioneta blindada de color negro.

🇵🇭 The mayor of a small town in the Philippines survived an RPG attack on his vehicle



Heavily armed attackers ambushed the convoy of Shariff Aguak Mayor Akmad Mitra Ampatuan. A rocket struck his armored Toyota Land Cruiser, but the driver managed to steer the damaged,… pic.twitter.com/eyVh7oLh70 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 26, 2026

El vicealcalde de Shariff Aguak aseguró que dos supuestos asaltantes armados —uno de ellos con un lanzacohetes— bajaron de un vehículo y dispararon de inmediato contra la unidad en la que viajaba Mitra.

En el video se ve el impacto del proyectil contra el vehículo, que continuó su marcha pese al ataque.

🔴PHILIPPINES 🇵🇭| Quatrième tentative d'assassinat contre Akmad Mitra Ampatuan, maire de la ville de Shariff Aguak. Dimanche 25 Janv, en déplacement à Maguindanao del Sur, le véhicule 4x4 de l'élu a subi une attaque au RPG et mitraillettes. L’homme en politique est sorti vivant. pic.twitter.com/Ue4c6URZdM — Nanana365 (@nanana365media) January 27, 2026

El director de la Policía regional, Jose Melencio Nartatez, informó que agentes persiguieron la furgoneta y abatieron a tiros a tres de los presuntos atacantes. Aún se busca a un cuarto implicado, y se investigan las causas.

La región de Mindanao musulmán (Bangsamoro, en lengua local) arrastra desde hace más de cinco décadas un conflicto armado con varios grupos implicados, el cual ha dejado 150 mil muertos y millones de personas desplazadas.

