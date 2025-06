Los Dodgers niegan permiso a agentes del ICE para ingresar al estacionamiento de su estadio

“Esta mañana, agentes de ICE llegaron al Dodger Stadium y solicitaron permiso para acceder a los estacionamientos. La organización les negó la entrada. El partido de esta noche se jugará según lo programado”, escribieron en una publicación en X.

La acción ocurre luego de varios días de críticas hacia los Dodgers, un equipo que históricamente ha contado con el respaldo de la comunidad latina, por no haberse manifestado en apoyo a los migrantes que, desde el 6 de junio, enfrentan temor e incertidumbre debido a las redadas masivas llevadas a cabo por ICE en el sur de California.

Desde temprano, vecinos reportaron en redes sociales la presencia de varios agentes federales en varios vehículos en el estacionamiento del estadio.

Los agentes, que de acuerdo con medios locales se retiraron alrededor del mediodía después de que manifestantes y prensa acudieran al lugar, se negaron a responder qué estaban haciendo en el lugar, según el periódico Los Angeles Times.

Más tarde el Departamento de Seguridad Nacional confirmó en comunicado que los agentes estuvieron presentes en los alrededores del estadio solamente por un momento breve.

This morning, ICE agents came to Dodger Stadium and requested permission to access the parking lots. They were denied entry to the grounds by the organization. Tonight’s game will be played as scheduled.