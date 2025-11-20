Los motivos por los que Trump sugirió aplicar la pena de muerte a legisladores demócratas

Recientemente, el presidente de EE. UU., Donald Trump, evocó la posibilidad de emplear la pena de muerte contra seis legisladores demócratas, luego de que estos instaran, en un video, a los militares de EE. UU. a desobedecer las órdenes de su administración, por calificarlas de “ilegales”.

Mediante una publicación en la red Truth Social, Trump describió las declaraciones de los legisladores como “un acto malo y peligroso”.

“Esto es realmente malo y peligroso para nuestro país. Sus palabras no pueden permitirse. ¡¡¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! ¿ENCERRARLOS???”, afirmó.

Posteriormente, publicó que este tipo de declaraciones puede ser “condenable con la muerte”.

El pasado 19 de noviembre, seis legisladores demócratas difundieron un video en el que instaban a los militares estadounidenses a no acatar órdenes de la administración de Trump.

En dicho video, los congresistas sostenían que esas órdenes eran una amenaza para la Constitución de EE. UU.

Trump is now calling for the death penalty for his opponents.



“En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo vienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de casa”, declararon. Y añadieron: “Pueden negarse a acatar órdenes ilegales”.

Estas declaraciones generaron críticas dentro de la administración de Trump.

Por ejemplo, el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó en X que las declaraciones de los legisladores constituyen “un llamamiento abierto al personal militar para rebelarse contra su comandante en jefe”.

