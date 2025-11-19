Por qué algunos demócratas consideran “ilegales” las órdenes de Donald Trump hacia militares

La Casa Blanca denunció este 19 de noviembre una petición que congresistas demócratas hicieron a militares de EE. UU. para que desobedecieran órdenes del Gobierno de Donald Trump, por considerarlas “ilegales”.

La petición se dio en medio de las órdenes de Trump de enviar militares y miembros de la Guardia Nacional a diferentes estados, como parte de su plan antimigración.

Seis miembros de la Cámara de Representantes y del Senado señalaron en un video que las recientes órdenes de la administración Trump han provocado “un enfrentamiento entre profesionales militares y los ciudadanos estadounidenses”.

Sin embargo, no detallaron las órdenes que consideran ilegales.

En el video, publicado en la red social X, los legisladores afirmaron que las verdaderas “amenazas a la Constitución” están dentro de EE. UU.

“En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de nuestro propio país, por lo que pueden desobedecer las órdenes ilegales”, señalaron los demócratas.

Tras esta petición, la Casa Blanca reaccionó y aseguró que el Partido Demócrata está radicalizado e incita a rebelarse contra las autoridades estadounidenses.

“Altos dirigentes demócratas hacen un llamamiento abierto a funcionarios de la CIA y a mandos militares a rebelarse contra su comandante en jefe. No subestimen lo peligrosamente radicalizado que se ha vuelto el Partido Demócrata”, dijo Stephen Miller, subdirector de Gabinete de la Casa Blanca.

Otro funcionario que reaccionó fue Pete Hegseth, jefe del Pentágono, quien dijo que los legisladores sufren el “síndrome de trastorno de Trump”, una expresión usada en tono irónico para criticar a los detractores del mandatario estadounidense.

