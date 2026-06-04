Internacional
¿Los ovnis son del demonio? El comentario de un exorcista en EE. UU. que provocó su destitución
Un sacerdote que se desempañaba como exorcista en EE. UU. fue destituido por comentar en redes que los ovnis son "obras de fuerzas demoniacas".
Fotografía tomada de la cuenta en Facebook @Msgr-Stephen-Rossetti del sacerdote Stephen Joseph Rossetti, director del Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, y uno de los exorcistas más visibles de la arquidiócesis de Washington. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este 4 de junio, el arzobispo católico de Washington destituyó a un conocido sacerdote que ejercía como exorcista debido a una publicación en redes sociales en la que sugería que los ovnis son obra del demonio.
El arzobispo Robert McElroy dijo el miércoles pasado que las declaraciones del exorcista Stephen Rossetti "socavan gravemente la enseñanza tan precisa de la Iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo".
La publicación de Rossetti en redes sociales decía que "muchos, si no la mayoría" de los ovnis podrían corresponder a acciones demoníacas que se manifiestan en el mundo físico.
"Como exorcista, quise advertir sobre ese peligro. Y es que a los demonios les gusta esconderse… No quieren que sepamos lo que están haciendo porque resultan más eficaces cuando no nos damos cuenta", afirmó el exorcista.
Las declaraciones del sacerdote provocaron una reacción negativa del arzobispo, quien decidió retirarlo de inmediato del cargo y cortar los vínculos institucionales con la organización que encabezaba.
Rossetti era uno de los exorcistas más visibles de la arquidiócesis y dirigía además el Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, una entidad especializada en casos relacionados con supuestas perturbaciones de origen maligno.
Al recibir la noticia, Rossetti expresó su "tristeza" y se disculpó por "cualquier forma en la que no hubiera sido fiel a las enseñanzas de la Iglesia".
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