¿Los ovnis son del demonio? El comentario de un exorcista en EE. UU. que provocó su destitución

Este 4 de junio, el arzobispo católico de Washington destituyó a un conocido sacerdote que ejercía como exorcista debido a una publicación en redes sociales en la que sugería que los ovnis son obra del demonio.

El arzobispo Robert McElroy dijo el miércoles pasado que las declaraciones del exorcista Stephen Rossetti "socavan gravemente la enseñanza tan precisa de la Iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo".

La publicación de Rossetti en redes sociales decía que "muchos, si no la mayoría" de los ovnis podrían corresponder a acciones demoníacas que se manifiestan en el mundo físico.

"Como exorcista, quise advertir sobre ese peligro. Y es que a los demonios les gusta esconderse… No quieren que sepamos lo que están haciendo porque resultan más eficaces cuando no nos damos cuenta", afirmó el exorcista.

Las declaraciones del sacerdote provocaron una reacción negativa del arzobispo, quien decidió retirarlo de inmediato del cargo y cortar los vínculos institucionales con la organización que encabezaba.

NEW: Cardinal McElroy has removed Monsignor Stephen Rossetti as an exorcist for the archdiocese of Washington.



McElroy said that “statements made by Mgr Rossetti linking UFOs to demonic presence & the Center’s recent use of social media gravely undermine the Church’s very… pic.twitter.com/hnNxCNMXK2 — Michael Haynes 🇻🇦 (@MLJHaynes) June 3, 2026

Rossetti era uno de los exorcistas más visibles de la arquidiócesis y dirigía además el Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, una entidad especializada en casos relacionados con supuestas perturbaciones de origen maligno.

DC’s Cardinal McElroy removes popular, nationally known priest, exorcist Msgr. Rossetti due to “statements made…linking UFOs to demonic presence” and “recent use of social media” that “gravely undermine the Church’s very precise teaching on the devil, demons and… — Rich Raho (@RichRaho) June 3, 2026

Al recibir la noticia, Rossetti expresó su "tristeza" y se disculpó por "cualquier forma en la que no hubiera sido fiel a las enseñanzas de la Iglesia".

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