¿Los ovnis son del demonio? El comentario de un exorcista en EE. UU. que provocó su destitución

Internacional

¿Los ovnis son del demonio? El comentario de un exorcista en EE. UU. que provocó su destitución

Un sacerdote que se desempañaba como exorcista en EE. UU. fue destituido por comentar en redes que los ovnis son "obras de fuerzas demoniacas".

|

time-clock

Exorcista es expulsado de una diócesis de EE.UU. por vincular a los ovnis con el demonio

Fotografía tomada de la cuenta en Facebook @Msgr-Stephen-Rossetti del sacerdote Stephen Joseph Rossetti, director del Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, y uno de los exorcistas más visibles de la arquidiócesis de Washington. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 4 de junio, el arzobispo católico de Washington destituyó a un conocido sacerdote que ejercía como exorcista debido a una publicación en redes sociales en la que sugería que los ovnis son obra del demonio.

El arzobispo Robert McElroy dijo el miércoles pasado que las declaraciones del exorcista Stephen Rossetti "socavan gravemente la enseñanza tan precisa de la Iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo".

La publicación de Rossetti en redes sociales decía que "muchos, si no la mayoría" de los ovnis podrían corresponder a acciones demoníacas que se manifiestan en el mundo físico.

"Como exorcista, quise advertir sobre ese peligro. Y es que a los demonios les gusta esconderse… No quieren que sepamos lo que están haciendo porque resultan más eficaces cuando no nos damos cuenta", afirmó el exorcista.

LECTURAS RELACIONADAS

USA627. WASHINGTON (DC, EEUU), 08/05/2026.- Imagen divulgada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos de una captura de video del Comando Indo-Pacífico de los EE.UU. proyectado durante la presentación de un informe sobre el avistamiento en el 2024 de un fenómeno anómalo no identificado con una forma similar a la de un balón de fútbol americano cerca de Japón. El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés), después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos encuentros. EFE/ Departamento de Guerra de EEUU / SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

¿Qué dicen los científicos sobre los archivos OVNI desclasificados por Estados Unidos?

chevron-right
ovnis Donald Trump

Archivos OVNI desclasificados por el Pentágono: qué revelan sobre las misiones Apolo y los supuestos avistamientos

chevron-right

Las declaraciones del sacerdote provocaron una reacción negativa del arzobispo, quien decidió retirarlo de inmediato del cargo y cortar los vínculos institucionales con la organización que encabezaba.

Rossetti era uno de los exorcistas más visibles de la arquidiócesis y dirigía además el Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, una entidad especializada en casos relacionados con supuestas perturbaciones de origen maligno.

Al recibir la noticia, Rossetti expresó su "tristeza" y se disculpó por "cualquier forma en la que no hubiera sido fiel a las enseñanzas de la Iglesia".

Lea también: EE. UU. amplía apertura de archivos secretos sobre encuentros con ovnis






ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Demonio El exorcista  Extraterrestres Ovni Sucesos Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM