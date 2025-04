Los secretos que aún esconde el asesinato de Martin Luther King Jr. desde hace 57 años

El 31 de marzo de 1968, hace 57 años, el ministro y activista estadounidense Martin Luther King Jr. se desplazó a la ciudad de Memphis, Tennessee, para apoyar a los trabajadores de limpieza afroamericanos que se encontraban en huelga desde el 12 de marzo, con el objetivo de obtener un aumento salarial y un trato más justo en “el Estado Voluntario”.

En aquel entonces, los empleados afroamericanos ganaban US$1.70 (Q13) por hora, pero no se les pagaba cuando no podían laborar por causas climatológicas, a diferencia de lo que ocurría con los trabajadores blancos. Por ello, decidieron protestar de forma pacífica; sin embargo, como consecuencia, estalló una oleada de violencia en el sector.

Ante esta situación, el 3 de abril, Martin Luther King Jr. pronunció un discurso profético, en el que habló sobre las amenazas contra su vida: “¿Qué es lo que me podría ocurrir por parte de uno de nuestros malvados hermanos blancos? Yo solo quiero cumplir la voluntad de Dios y estoy muy feliz porque no tengo ningún temor”, expresó.

No obstante, el 4 de abril, 18 horas después de ese discurso, el líder más visible del movimiento por los derechos civiles fue asesinado por el segregacionista blanco James Earl Ray, mientras se encontraba en el balcón de un hotel. Sus últimas palabras fueron dirigidas al músico Ben Branch, a quien le pidió que tocara la canción Take My Hand, Precious Lord.

El disparo efectuado por James Earl Ray en el balcón del Motel Lorraine, ubicado en la ciudad de Memphis, no solo silenció al portavoz más influyente del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, sino que también dejó abierta una herida que, 57 años después, aún no ha sanado tras el fallecimiento de Martin Luther King Jr.

Luego de la conmoción nacional provocada por la muerte del líder estadounidense a los 39 años, comenzaron a surgir rumores sobre una “conspiración estatal” que presuntamente se habría gestado desde su llegada al condado de Shelby, de forma similar a lo que ocurrió con el asesinato de John F. Kennedy en noviembre de 1963.

Las teorías conspirativas empezaron a rodear la muerte violenta de Martin Luther King Jr., motivo por el cual el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó la decisión de firmar una orden ejecutiva para desclasificar decenas de documentos confidenciales relacionados con ambos casos, con el objetivo de esclarecer los hechos.

El pasado miércoles 19 de marzo, el mandatario republicano estableció un plazo de 45 días para que la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, presenten un plan para la divulgación de los registros vinculados a Martin Luther King Jr., tras la liberación de los documentos sobre JFK.

"Sus familias y el pueblo merecen transparencia y la verdad. El asesinato del activista Martin Luther King Jr. es un evento que ha marcado profundamente la historia estadounidense", sostuvo el presidente Donald Trump, quien busca mostrarse como el hombre capaz de enfrentar al "Estado profundo" de la nación norteamericana.

En la actualidad, la muerte del ministro ha generado numerosas especulaciones sobre posibles conspiraciones y encubrimientos por parte del gobierno estadounidense. Desde la presunta participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), hasta teorías sobre mafias y agentes extranjeros en los Estados Unidos.

Sin embargo, 57 años después del suceso, los historiadores advierten que "no se deben esperar revelaciones significativas", ya que muchos registros se han divulgado en las últimas décadas. A pesar de eso, la medida fue recibida con entusiasmo por parte de la población estadounidense, debido a que buscan una mayor claridad sobre el caso.

