Lotería Powerball: los motivos por los que el popular concurso en EE.UU. rompió un récord Guinness

La suma del premio mayor de la lotería Powerball aumentó a US$1.900 millones luego de que ningún boleto acertó todos los números ganadores, los cuales fueron 28, 45, 53, 56 y 69, con la bola de Powerball en 20.

De igual manera, el sorteo del sábado hizo que el pozo acumulado del Powerball, el cual implicaría un premio en efectivo de aproximadamente US$782 millones, rompiera el “récord mundial del mayor bote de la Lotería Nacional en el Guinness World Records”, de acuerdo a la Lotería de California.

Lea también: La historia del guatemalteco que vendió el boleto ganador del PowerBall

Antes de la acumulación del pozo actual, el récord del mayor premio de una lotería nacional también lo tenía Powerball, cuando en enero de 2016 acumuló la suma de US$1.586 millones.

Lea más: Despidos masivos llegarán a Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp

Otro récord que se podría romper durante el próximo sorteo de la lotería Powerball es el de “más sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor”, ya que se han realizado 40 sorteos desde la última vez que se acertaron los números ganadores.

Los boletos de la lotería Powerball cuestan US$2 por jugada y se venden en 45 estados, la ciudad de Washington, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Le puede interesar: Elon Musk despide a casi el 50% de los empleados de Twitter y da de baja al todo el personal de México

Sin embargo, pese a su bajo precio, los compradores de los boletos de la lotería Powerball tienen solamente una probabilidad de ganar el premio mayor de 1 entre 292,2 millones.

Check out the most overdue numbers for #Powerball below – Could these be tonight's winning numbers?

Find more #Powerball stats here 👉 https://t.co/e6SGoDd962 pic.twitter.com/7S5LFfEGMw

— Powerball USA (@PowerballUSA) November 7, 2022