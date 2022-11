Elon Musk despide a casi el 50% de los empleados de Twitter y da de baja al todo el personal de México

La firma californiana comunicó a cada empleado su decisión a través de un correo electrónico, y anunció el cierre temporal de oficinas.

“Como fuera anunciado hoy más temprano, Twitter reduce sus efectivos para ayudar a mejorar la salud de la empresa. Estas decisiones nunca son fáciles y es con pena que le escribimos para informarle que su puesto en Twitter se ve afectado. Hoy (viernes) es su último día de trabajo”, indica uno de los correos enviados a los empleados al que ha tenido acceso la AFP.

Los trabajadores se vienen preparando para la reducción de la plantilla desde que Musk completó la semana pasada la adquisición de la compañía por US$44 mil millones, y rápidamente se dispuso a disolver su junta directiva y a despedir a su director ejecutivo y altos gerentes.

Reacciones en la red

Algunos trabajadores ya se habían enterado el viernes 4 de que los habían echado y recurrieron a la red del pájaro azul para despedirse de sus colegas.

“No tengo trabajo”, tuiteó el exempleado Blake Herzinger, mientras otros informaban que habían perdido el acceso a los servidores y cuentas de correo electrónico de la empresa.

Spoiler alert: I do not have a job. https://t.co/jO7wJqUAT4 — Blake Herzinger (@BDHerzinger) November 4, 2022

Un correo electrónico enviado a los empleados de Twitter el jueves 3 de noviembre les indicaba que no se presentaran a trabajar el viernes.

“Nuestras oficinas estarán cerradas temporalmente y se suspenderá toda credencial de acceso”, decía el mensaje. También señaló que Twitter está atravesando un momento “increíblemente desafiante”.

“Reconocemos que esto afectará a varias personas que han realizado valiosas contribuciones a Twitter, pero lamentablemente esta medida es necesaria para garantizar el éxito de la empresa en el futuro”, decía.

La noche del jueves, cinco empleados de Twitter recientemente despedidos presentaron una demanda colectiva contra la empresa por no recibir el preaviso de 60 días que exige la ley de Estados Unidos para los despidos masivos, según el texto del reclamo consultado por la AFP.

Lea más: Twitter Blue: cuál es la diferencia entre las verificaciones

Twitter sin empleados de México

Este 4 de noviembre se convirtió en tendencia Twitter México en esa red social debido a que los usuarios expusieron sus opiniones con múltiples mensajes.

“Si están buscando contratar gente talentosa que hoy dejamos @TwitterMexico, aquí mis recomendaciones por haber trabajado junto a ellas y formar un equipo de excelencia estratégica y creativa, además de innovación y tecnología”, publicó @PistolaMendoza.

“Pues nada, si estuvo bien bonito trabajar en twitter. Ahora a volar a nuevo nest #OneTeam Open for business and freelance. Let’s do this”, dijo @Geraljaja.

Pedro Porto, director de Twitter Next para Latinoamérica, compartió una fotografía en los que aparecen los los integrantes de Twitter México, quienes fueron despedidos.

Según medios internacionales revelaron que los despidos en el caso del personal de México están vinculados con él área de curación de contenido.

Lea también: Elon Musk no permitirá la vuelta a Twitter de cuentas bloqueadas y esto es lo que se sabe

Musk se queja

Para financiar la compra de Twitter, Musk endeudó fuertemente a la compañía cuya salud financiera ya es frágil tras registrar pérdidas significativas en los dos primeros trimestres del año.

Musk, un ingeniero de 51 años nacido en Sudáfrica, con ciudadanía estadounidense y canadiense y también jefe de Tesla y SpaceX, tomó préstamos por valor de US$13 mil millones, que tendrán que ser devueltos por Twitter y no por él.

También vendió alrededor de US$15 mil 500 millones de sus acciones en Tesla en dos oportunidades, en abril y agosto, y respaldó préstamos por US$12 mil 500 millones con sus títulos del fabricante de autos.

El viernes 4, Musk culpó de la caída de los ingresos de Twitter a “un grupo de activistas que presionaron a los anunciantes a pesar de que nada cambió con la moderación del contenido e hicimos todo lo posible para apaciguar a los activistas”.

“¡Es realmente una tontería! Están tratando de destruir la libertad de expresión en Estados Unidos”, agregó.

Los avisos publicitarios son la principal fuente de ingresos de Twitter y Musk ha tratado de calmar los ánimos asegurando que la plataforma no se convertirá en un “infierno para todos”.

Pero grandes empresas, como General Motors y Volkswagen, suspendieron su publicidad en Twitter tras la adquisición.

Grupos de derechos civiles han expresado preocupación de que Musk permita discursos de odio e información errónea sin control en la red social y que restablezca cuentas bloqueadas, incluida la del expresidente estadounidense Donald Trump, expulsado poco después del asalto por parte de sus simpatizantes al Capitolio, el 6 de enero de 2021.

Musk anunció que formará un comité para evaluar la política futura de la red social sobre publicaciones y el restablecimiento de cuentas bloqueadas.

Una de las principales ideas planteadas por Musk desde su toma de control es el establecimiento de una suscripción de US$8 al mes que permita a los usuarios tener su cuenta certificada y estar menos expuestos a la publicidad.

Pero este proyecto ha levantado muchas críticas y reticencia, especialmente entre los usuarios que ya tienen una cuenta autentificada.