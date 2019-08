Lucha cuerpo a cuerpo: campesino defiende a su perro de las garras de un puma en Argentina

El puma es considerado uno de los mayores felinos en América. (Foto referencial: AFP)

De acuerdo con la publicación, el campesino y su esposa trataban de reunir a sus vacas en el campo cuando el felino se lanzó contra el perro y el hombre no dudó en defenderlo.

Cuando el ganadero, identificado como Vicente Navarrete, de 63 años, se acercó al lugar donde su mascota era atacada, el puma se lanzó sobre él en una lucha en la que el hombre casi pierde la vida.

En las imágenes, proporcionadas al diario argentino por la Policía, puede verse enlodado y ensangrentado al campesino, que recibió varios zarpazos del felino.

De acuerdo con la publicación del Clarín, la pelea duró varios minutos hasta que Navarrete, armado sólo con un cuchillo, logró matar al animal, que es considerado el segundo mayor felino en América después del jaguar.

Al final, el amo del perro, al que logró salvar, terminó con mucha pérdida de sangre, una fractura en el brazo izquierdo y otras lesiones en el cuerpo.

Pero su drama no terminó allí, ya que justo antes del ataque su esposa se había adelantado por otro sendero y no se dio cuenta de lo que sucedió. Por la gravedad de las heridas, Navarrete no pudo regresar a su casa, y con temperaturas bajo cero debió pasar la noche sangrando en el campo.

En una búsqueda encabezada por su esposa a la mañana siguiente, lo encontraron con signos de deshidratación e hipotermia.

El diario resalta que, luego de que el hombre defendió al perro, este le salvó la vida, ya que, tras volver a casa, el animal guió a las brigadas de rescate hasta donde estaba Navarrete.

Afortunadamente, el hombre se recupera favorablemente en un hospital local, informa Clarín.

