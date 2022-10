Maestras fueron despedidas luego de asustar niños en una guardería de Estados Unidos

El hecho ocurrió la primera semana de octubre de 2022 cuando las ex-maestras de la guardería Lil’ Blessings Child Care se organizaron para asustar a varios niños quienes estaban sentados en un salón de clases del mencionado centro educativo.

Esto quedó recopilado en un vídeo que llegó a viralizarse, y en el que se puede ver cómo una de las docentes con máscara del asesino de la película de terror ‘Scream’ se acerca a varios niños y los molesta.

En el vídeo, grabado por otra de las involucradas, se puede ver cómo la maestra interrumpe los salones y con gritos se aproxima y toca a varios niños.



Luego de viralizarse el vídeo, la policía local de Hamilton había dicho que se realizaría una investigación para determinar si existían cargos penales contra las docentes.

