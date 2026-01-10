Marcha nacional en Venezuela, e internacionalmente, tras captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por Estados Unidos

Marcha nacional en Venezuela, e internacionalmente, tras captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por Estados Unidos

El chavismo convocó una marcha nacional para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos por Estados Unidos, mientras Venezuela explora un acercamiento diplomático.

AME2995. CARACAS (VENEZUELA), 07/01/2026.- Una persona sostiene un cartel durante una manifestación de simpatizantes del oficialismo este miércoles, en Caracas (Venezuela). El chavismo cierra filas tras la captura de Maduro en torno a Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta encargada. EFE/ Miguel Gutiérrez

Una persona sostiene un cartel durante una manifestación de simpatizantes del oficialismo, el miércoles 7 de enero, en Caracas (Venezuela). El chavismo cierra filas tras la captura de Maduro en torno a Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta encargada. (Foto, Prensa Libre: EFE)

El chavismo convocó una gran marcha nacional este sábado, 10 de enero, una semana de la captura de Nicolás MaduroCilia Flores, ordenada por Donald Trump.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llamó a sus simpatizantes a una gran marcha nacional este sábado para exigir la liberación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, detenidos hace una semana por fuerzas de Estados Unidos.

En su convocatoria, el partido oficialista exhortó a una “máxima movilización” y a retomar las calles en respaldo a la “libertad pronta” de Maduro, quien hace un año asumió un cuestionado tercer mandato consecutivo, y de Flores, figura clave del chavismo.

Desde la captura, militantes del chavismo, activistas del PSUV y autoridades del gobierno se han manifestado diariamente, principalmente en Caracas, para repudiar lo que califican como un “secuestro” y exigir a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, la liberación de ambos dirigentes.

Para la movilización de este sábado se esperaba la participación de altas autoridades oficialistas, entre ellas la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas y exministra de Interior, Carmen Meléndez, así como Nahum Fernández, jefe de Gobierno de la capital y vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV. Sin embargo, aún no se tienen reportes si participan o no.

Marcha chavista trasciende fronteras

La marcha nacional convocada por el chavismo para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores trascendió las fronteras de Venezuela y comenzó a replicarse en países como México, según convocatorias difundidas en redes sociales.

Trump ordena capturar a Nicolás Maduro

La detención de Maduro y Flores ocurrió la madrugada del 3 de enero, tras una serie de ataques estadounidenses en Caracas y en al menos tres estados cercanos a la capital. Ambos permanecen detenidos en Nueva York, acusados de delitos relacionados con el narcoterrorismo.

Tras la captura, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, luego de una orden emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Desde entonces, el Ejecutivo ha buscado garantizar la estabilidad interna y abrir canales diplomáticos con Washington.

El Gobierno venezolano confirmó recientemente el inicio de un proceso exploratorio de carácter diplomático con Estados Unidos, orientado al eventual restablecimiento de las misiones diplomáticas. Asimismo, anunció la llegada de una delegación del Departamento de Estado a Caracas y el envío de representantes venezolanos a Washington. 

