Marcha nacional en Venezuela, e internacionalmente, tras captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por Estados Unidos

El chavismo convocó una gran marcha nacional este sábado, 10 de enero, una semana de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ordenada por Donald Trump.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llamó a sus simpatizantes a una gran marcha nacional este sábado para exigir la liberación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, detenidos hace una semana por fuerzas de Estados Unidos.

En su convocatoria, el partido oficialista exhortó a una “máxima movilización” y a retomar las calles en respaldo a la “libertad pronta” de Maduro, quien hace un año asumió un cuestionado tercer mandato consecutivo, y de Flores, figura clave del chavismo.

Desde la captura, militantes del chavismo, activistas del PSUV y autoridades del gobierno se han manifestado diariamente, principalmente en Caracas, para repudiar lo que califican como un “secuestro” y exigir a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, la liberación de ambos dirigentes.

Se mantienen protestas este sábado en varios puntos de Venezuela exigiendo la liberación del Presidente Maduro y la primera dama Cilia Flores por parte del gobierno estadounidense pic.twitter.com/JzK01llywe — Luigino Bracci Roa (@lubrio) January 10, 2026

Para la movilización de este sábado se esperaba la participación de altas autoridades oficialistas, entre ellas la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas y exministra de Interior, Carmen Meléndez, así como Nahum Fernández, jefe de Gobierno de la capital y vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV. Sin embargo, aún no se tienen reportes si participan o no.

Marcha chavista trasciende fronteras

La marcha nacional convocada por el chavismo para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores trascendió las fronteras de Venezuela y comenzó a replicarse en países como México, según convocatorias difundidas en redes sociales.

▶️ Avanza en CdMx la 'Marcha Contra el Imperialismo" y en solidaridad con el pueblo venezolano tras operación militar de EU; manifestantes piden la liberación de Nicolás Maduro



📺 Los detalles con @DuqueLarraga en #MILENIONoticias pic.twitter.com/MZt4EOKZGH — Milenio (@Milenio) January 10, 2026

Trump ordena capturar a Nicolás Maduro

La detención de Maduro y Flores ocurrió la madrugada del 3 de enero, tras una serie de ataques estadounidenses en Caracas y en al menos tres estados cercanos a la capital. Ambos permanecen detenidos en Nueva York, acusados de delitos relacionados con el narcoterrorismo.

Tras la captura, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, luego de una orden emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Desde entonces, el Ejecutivo ha buscado garantizar la estabilidad interna y abrir canales diplomáticos con Washington.

El Gobierno venezolano confirmó recientemente el inicio de un proceso exploratorio de carácter diplomático con Estados Unidos, orientado al eventual restablecimiento de las misiones diplomáticas. Asimismo, anunció la llegada de una delegación del Departamento de Estado a Caracas y el envío de representantes venezolanos a Washington.