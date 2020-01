Más de 24 mil 500 evacuados en Filipinas por volcán Taal y hay riesgo de tsunami

La erupción del volcán Taal en Filipinas, que esta madrugada comenzó a escupir lava, ha forzado la evacuación de más de 24 mil 500 personas en los municipios de alrededor, mientras la ceniza alcanza Manila, a unos 60 kilómetros.

Los desplazados están refugiados en 45 centros de evacuación habilitados por las autoridades en los municipios más afectados de la provincia de Batangas, según datos del gobierno provincial, mientras que 500 vuelos tuvieron que ser cancelados debido a las emanaciones.

El portavoz de la Defensa Civil de la región, Lexie Masiglat, informó a Efe de que el operativo de evacuación sigue el marcha, por lo que la cifra de evacuados irá en aumento.

Del total de evacuados, unos 2 mil residen en la pequeña isla dentro del lago Taal que conforma el propio volcán, en las laderas del mismo.

Unbelievable scenes from the #Philippines eruption in this video from one of our family friends there – like something from a sci fi movie. Hope everyone at risk near Tagaytay gets out safely, and people in Manila can cope with the ash. pic.twitter.com/60vdNk0NX3

— Henry Shevlin (@dioscuri) January 12, 2020