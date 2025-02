Más de nueve mil personas abandonan la isla de Santorini tras una serie de terremotos en Grecia

Durante la mañana del pasado domingo 2 de febrero, las escuelas de la isla griega Santorini anunciaron que iban a mantenerse cerradas debido a una intensa actividad sísmica en esa zona del mar Egeo, tomando en consideración que desde la noche del sábado se produjeron más de "diez temblores de mediana magnitud" en el sector.

No obstante, para la tarde de ese mismo domingo, el Instituto Geodinámico de Atenas reportó más de 30 temblores en la zona marítima entre las islas de Santorini y Amorgos, indicando que el mayor había sido de 4.5 grados de magnitud, por lo que las autoridades le recomendaron a los habitantes evitar reunirse en espacios interiores.

Posteriormente, durante la noche del 2 de febrero, se registró el primer terremoto de 4.9 de magnitud, lo que obligó al Ministerio de Protección Civil a emitir una alerta de elevada actividad sísmica en el sector, ya que hasta ese momento, se habían reportado un total de 380 temblores en una de las islas más populares de ese continente.

De acuerdo con las autoridades de Grecia, el país se asienta sobre múltiples fallas que pueden producir terremotos de hasta 8 grados, por lo que el mayor peligro que podría surgir de esta actividad sísmica elevada es un tsunami, como el que se registró en 1956 tras un terremoto de 7.3 grados y causó la muerte de 53 personas en la isla.

Ante el temor de un terremoto que podría superar los 6 grados, muchos vecinos y turistas de Santorini tomaron las decisión de irse de la isla: "Todo temblaba. Había un temblor cada tres horas y yo jamás había vivido algo así", mencionó un guía turístico del sector, que había trabajado en esa zona de Grecia dese hace más de 17 años.

Según los sismólogos griegos, la actividad sísmica elevada también podría afectar a otras islas cercanas, como Anafi y Amorgos, dos de las islas más visitadas en Grecia, las cuales tienen una población de tan solo 16 mil habitantes; sin embargo, en el 2024 lograron recibir más de tres millones de turistas que provenían de todo el mundo.

Los expertos aseguran que la actividad sísmica de los últimos días no está vinculada directamente al volcán de Santorini, sino a las fallas submarinas de la zona; aunque cabe mencionar que hasta el momento los sismólogos "no pueden saber si se va a producir una mayor escalada" o si la situación mejorará en una de las zonas más famosas.

"Estas cinco fallas, de más de 20 kilómetros cada una, pueden producir terremotos de hasta 8 de magnitud. Estamos preocupados ya que todos debemos irnos y hacer fila para esperar a los ferris, sobre todo para proteger a nuestros hijos menores de edad", explicó una guía turística griega que trabaja en la isla de Santorini desde hace 25 años.

Hasta el momento, se han registrado más de 50 terremotos en la zona marítima entre las islas Santorini y Amorgos, además de que la elevada actividad sísmica ha producido más de 600 temblores en el archipiélago de las Cícladas, por lo que el Gobierno de Grecia decidió enviar equipos de emergencias como medida preventiva.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, indicó que de los 25 mil habitantes que se encontraban en la isla de Santorini, más de 9 mil personas han decidido escapar: "Miles de lugareños, trabajadores y turistas han abandonado la isla. Le pido a los que se queden que mantengan la calma lo más que se pueda", añadió el funcionario.

People are fleeing the Greek island of Santorini after days of seismic activity have raised fears of an impending earthquake.pic.twitter.com/ELclh0F4yX