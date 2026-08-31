“Me recuerda a las ferias” así vivieron los guatemaltecos el décimo Festival Chapín en Los Ángeles

Los Ángeles, California fue el escenario donde se llevó a cabo el décimo aniversario del Festival Chapín, que reunió a varios guatemaltecos que residen en EE. UU. para festejar la cultura, gastronomía e historia del país.

Medios estadounidenses cubrieron el festival, que duró el 29 y 30 de agosto y reunió a aproximadamente 150 expositores, donde habían negocios, emprendimientos, artesanos, comerciantes y aspectos propios de la cultura guatemalteca como conciertos de marimba y la llegada de celebridades.

Lo que también llamó la atención fue la reacción de los guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos, ya que muchos afirmaron recordar las populares ferias tan características de Guatemala.

Los Ángeles Times fue uno de los medios que cubrió el Festival Chapín, y recogió varios testimonios de guatemaltecos que celebraron su cultura con comida, música y aspectos que solo se encuentran en Guatemala.

"Me recuerda cuando íbamos a las ferias de nuestros pueblos. Me gusta porque traen grupos, comida, artesanías, dulces, etc.", dijo Heidy González Pozuelos para Los Ángeles Times, mujer originaria de Santa Rosa y que reside en Los Ángeles desde 1996.

El medio estadounidense también obtuvo las declaraciones de Giovanni Bautista, vocero del Festival, quien dijo que la actividad inició en 2017 y que es una oportunidad para los guatemaltecos que viven en EE. UU. para reconectar con su cultura.

"Como siempre, la marimba es la protagonista; por primera vez vamos a tener un ensamble de marimba, son varias agrupaciones que van a tocar al mismo tiempo las melodías", señaló el vocero.

Otor guatemalteco que habló para el medio fue Aroldo Ramírez, originario de Zacapa pero que creció en Puerto Barrios, quien afirmó que el Festival le provoca nostalgia.

"El arco que tienen en el Festival Chapín nos genera nostalgia, los migrantes pueden sentir un pedacito de Puerto Barrios", dijo Ramírez.

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