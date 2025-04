Mediador buscará llegar a un acuerdo entre Trump y Paramount por demanda de US$20 mil millones

De acuerdo con The New York Times, que cita fuentes conocedoras del asunto, ambas partes eligieron hace unos días a un mediador -como ha exigido el tribunal- y están a punto de iniciar las conversaciones en un intento de llegar a un acuerdo.

En su litigio, el líder republicano acusa a la empresa de haber editado una entrevista a la entonces candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, durante la campaña electoral del año pasado.

Según el rotativo, un abogado de Trump -Ed Paltzik- indicó al diario que Trump continuará con este caso “hasta su conclusión justa y legítima”.

El NYT indica además que las partes en conflicto comenzaron a conversar sobre un posible acuerdo hace dos meses y también que esa posibilidad ha caído como un balde de agua fría en algunos empleados de ’60 Minutes’ porque consideran que afectaría negativamente la reputación de CBS.

Trump presentó su primera demanda civil en octubre del año pasado ante un tribunal de Texas alegando que la edición de una entrevista a Harris en el programa ’60 Minutes’ a pocos días de los comicios del 5 de noviembre favorecía a la entonces vicepresidenta.

Paramount and U.S. President Donald Trump are set to begin mediation in his $20 billion lawsuit against CBS News after the two sides agreed on a mediator, the New York Times reported on Monday, citing two people familiar with the decision.