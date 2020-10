Médicos: Trump puede ser dado de alta este lunes porque sigue mejorando ante el coronavirus

El presidente Donald Trump divulgó un video el sábado en donde actualizó su estado de salud. (Foto Prensa Libre: Twitter)

El presidente estadounidense, Donald Trump, puede recibir el alta de su convalecencia por covid-19 este lunes, si sus síntomas siguen mejorando y se mantiene activo.

Brian Garibaldi, uno de los miembros del equipo médico del hospital militar en el que el gobernante se encuentra, dijo que Trump ha mejorado con una saturación de oxígeno en sangre adecuada y sin fiebre.

El médico indicó este domingo en rueda de prensa desde el hospital militar de Walter Reed que si el presidente estadounidense mantiene su actividad, movilidad y se mantiene sin problemas respiratorios “podría ser dado de alta mañana”.

“Está evolucionando muy bien y si continúa así volveremos a la Casa Blanca”, añadió el médico personal del presidente, Sean Conley, quien confirmó que el mandatario fue conectado a oxígeno suplementario el viernes por la mañana al experimentar una caída de los niveles en sangre, una caída que se repitió con menor gravedad el sábado.

Trump publicó el sábado un video desde el hospital en el que dijo estar mucho mejor pero que “el verdadero test” será en los próximos días, mientras que su médico anunció que “evoluciona bien” de la covid-19 pero que “aún no está fuera de peligro.

“Llegué aquí, no me sentía bien. Me siento mucho mejor ahora”, dijo Trump, de 74 años, desde el hospital militar Walter Reed, en la periferia de Washington, en el video divulgado en Twitter.

“Estamos trabajando duro para que vuelva (…) Creo que volveré pronto y espero terminar la campaña tal como la inicié”, agregó, con semblante relajado, vistiendo una camisa con el cuello abierto y una chaqueta azul.