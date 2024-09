Mega Millions entrega premios, pero acumula un pozo de US$93 millones

Mega Millions, una de las loterías más atractivas de Estados Unidos, tenía acumulado US$77 millones para entregar en el Premio mayor. Sin embargo, en el sorteo del 27 de septiembre, nadie consiguió ganarlo.

La lotería entregó US$1.602 millones el 8 de agosto de 2023 y este año, el premio máximo se entregó el 26 de marzo pasado, cuando un afortunado se llevó US$1.128 millones.

En la actualidad, el pozo aumentó a US$93 millones y se jugará el próximo 1 de octubre, aunque de existir ganador puede optar por un pago inmediato en lugar de cuotas anuales durante 30 años y esa cifra disminuiría a US$46 millones.

Las probabilidades de ganar el Mega Millions son muy bajas, por eso el triunfo del siguiente martes 1 de octubre sería un hito en la historia de la lotería.

Este viernes 27 de septiembre por la noche se llevó a cabo el sorteo de Mega Millions, donde las cinco bolas blancas fueron 29, 46, 53, 69, 7 y la Mega Ball dorada 23.

Si bien, nadie ganó el premio mayor, hubo dos afortunados, uno de US$1 millón y otro de US$2 millones.

Una vez entregado el premio, al ganador se le descontará un 24%. Además, deberá pagar impuestos estatales si el estado en el que compró su boleto grava las ganancias de loterías o cobra impuestos sobre la renta.

