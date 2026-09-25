Melissa Lucio: por qué Texas mantiene la condena a muerte de la mujer acusada de matar a su hija

De acuerdo con Univision, Melissa Lucio continúa en el corredor de la muerte de Texas. El jueves 24 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones Penales rechazó, por una votación de 5 a 4, las conclusiones de un juez que en el 2024 había determinado que Lucio era inocente de haber matado a su hija de 2 años.

Lucio fue condenada por la muerte de su hija Mariah en el 2008. Sin embargo, su caso fue cambiando conforme surgieron pruebas que pusieron en duda el origen de las lesiones de la niña y la confesión que la llevó a prisión.

El fallo del tribunal mantendrá vigente su condena a muerte y rechaza las conclusiones del tribunal inferior, que había recomendado anular su ejecución. Por lo tanto, Melissa continuará su batalla legal.

¿Cómo murió Mariah, la hija de Melissa Lucio?

El 17 de febrero del 2007, los servicios de emergencia llegaron a la vivienda de Melissa Lucio en Harlingen, Texas. Mariah Alvarez, de 2 años, se encontraba inconsciente. Intentaron reanimarla, pero falleció en el hospital.

Lucio explicó que dos días antes la niña se había caído de las escaleras durante una mudanza. Sin embargo, los médicos encontraron múltiples moretones y lesiones en el cuerpo de la niña, por lo que constataron que había sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza. Los fiscales aseguraron que las lesiones eran consecuencia de abuso físico contra la niña.

El foco de la investigación se centró en Melissa, quien en ese momento estaba embarazada. Sus gemelos nacieron cuando ella estaba en prisión, por lo que fueron dados en adopción.

La madre fue interrogada horas después de la muerte de su hija. Ella negó en repetidas ocasiones haber asesinado a la niña, antes de emitir declaraciones que los fiscales consideraron una confesión. Sin embargo, la defensa identificó dicho interrogatorio como "coercitivo".

Melissa Lucio fue culpada de homicidio capital y sentenciada a muerte. Desde el 2008, ha permanecido en el corredor de la muerte de Texas.

Dudas alrededor de su condena de muerte

A través de los años, la defensa presentó pruebas que cuestionaban la versión principal del caso. Los abogados sostuvieron que Mariah había fallecido por la lesión en la cabeza causada por la caída de las escaleras. Agregaron que las marcas y moretones eran consecuencia de la misma caída.

Por otro lado, las declaraciones de los hijos de Melissa respaldaban la versión de que Mariah había sufrido una grave caída. Expertos concluyeron que la muerte podía tener relación con un traumatismo provocado por una caída accidental.

En el 2022, el caso se volvió más mediático. Más de 80 legisladores de Texas, organizaciones defensoras de personas condenadas injustamente y otras agrupaciones solicitaron la suspensión de su ejecución. Por lo tanto, el 25 de abril del 2022, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas suspendió la ejecución y ordenó que un tribunal inferior revisara varias de las reclamaciones de Lucio.

A raíz de estos hechos, en abril del 2024, el tribunal inferior recomendó dejar sin efecto la condena y la pena de muerte, al considerar que el Estado había ocultado pruebas favorables y elementos relevantes para la defensa. Más tarde ese año, el juez concluyó que Lucio era inocente y que no había cometido el delito. También determinó que Mariah había muerto como consecuencia de una caída accidental. Además, consideró que la evidencia no presentada durante el juicio podía haber cambiado el resultado del proceso.

No obstante, el jueves 24 de septiembre, luego de que el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas tuviera en sus manos las conclusiones del juez sobre la inocencia de Lucio, optó por rechazarlas por mayoría.

Esta decisión no determina una fecha de ejecución ni implica un nuevo juicio. Melissa Lucio continúa siendo culpable del homicidio de su hija y permanecerá en el corredor de la muerte de Texas. Sus abogados continuarán accionando a su favor.

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