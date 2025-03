Mensaje del papa Francisco: El sumo pontífice envía un audio desde el hospital en Roma

Durante la tarde de este jueves 6 de marzo, el papa Francisco decidió enviarle un mensaje a todos los fieles del catolicismo a través de una nota de voz, en donde agradece "de todo corazón" las oraciones por su salud, las cuales se han estado llevando a cabo cada noche en la plaza vaticana de San Pedro desde el lunes 24 de febrero.

"Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza, los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias", indica el mensaje en español del sumo pontífice que se logró difundir al inicio del Rosario, en donde se aprecia que su voz en el audio se encuentra más cansada y entrecortada.

Su mensaje, de tan solo 27 segundos, representa la primera vez que el mundo logra escuchar la voz del argentino Jorge Mario Bergoglio desde que inició su proceso de hospitalización en la Clínica Gemelli ubicada en la ciudad Roma, Italia, el pasado viernes 14 de febrero; a siete días de que se cumpla un mes entero en el centro médico.

La voz del Santo Padre se escuchó en el marco de una fría noche de invierno en la Ciudad del Vaticano, donde cientos de católicos y cardenales, que se encontraban congregados en la plaza del estado, comenzaron a aplaudir el esfuerzo de Francisco, quien ha estado luchando desde hace más de tres semanas con una bronquitis.

El argentino de 88 años no ha realizado ninguna aparición pública desde que fue hospitalizado por una bronquitis, que derivó de una doble neumonía, por lo que miles de files se han preocupado por el estado de salud del sumo pontífice, tomando en consideración que ni siquiera se han compartido imágenes del papa Francisco en la clínica.

Antes de enviar la nota de voz, el Santo Padre decidió enviar un mensaje escrito el pasado domingo 2 de marzo con motivo del Ángelus, una oración que consiste en el rezo de tres versos intercalados con tres “Ave María”, el cual tradicionalmente es realizado por el Papa; sin embargo, en esta ocasión se ha ausentado tres veces consecutivas.

Lea más: ¿Qué pasa cuando fallece un papa y de qué manera se elige al sucesor? Lo que debe saber del cónclave

Por el momento, a 21 días desde su hospitalización, el estado de salud del papa se mantiene estable y sin nuevas crisis respiratorias, por lo que Francisco tomó la decisión de agradecerle a las personas por sus oraciones, ya que tampoco ha presentado episodios de insuficiencia respiratoria o fiebre, de acuerdo con los médicos del Vaticano.

"Las condiciones clínicas del Santo Padre se mantuvieron estables respecto a los días anteriores", informó el hospital Gemelli este lunes 6 de marzo; no obstante, los especialistas aún mantienen el pronóstico reservado, a pesar que el papa Francisco ha pasado estas jornadas alternando el reposo con la oración y "algo de trabajo".

Esta es la cuarta hospitalización del papa Francisco desde que fue elegido como el sumo pontífice el pasado 13 de marzo del 2013 en la quinta votación del cónclave; desafortunadamente para el argentino, este proceso médico ha sido el más largo en los casi doce años de pontificado, y por esa razón ha generado mucha preocupación.

En el pasado, Francisco había presentado diversos problemas que debilitaron su salud y hasta el 2025, las principales causas de su ausencia habían sido: La operación en el colon, la cirugía en el abdómen y sus dificultades para caminar. Ahora bien, por más molestias que tuviera, el nacido en Buenos Aires ha descartado la idea de renunciar.

Pope Francis releases an audio message to thank everyone who has been praying for his health.



The audio clip was broadcast in St. Peter’s Square on Thursday, March 6, as Cardinal Ángel Fernández Artime led the nightly Rosary prayer.https://t.co/owgis4dsGX pic.twitter.com/bi7nTAzDRs