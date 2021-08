Meteorólogos emiten alerta de huracán para Nueva York y Nueva Inglaterra ante el fortalecimiento de Henri

Los meteorólogos del NHC informaron que existe una advertencia de huracán para la costa sur de Long Island, Nueva York, y esta abarca desde Fire Island Inlet hasta Montauk Point, como también para la costa norte, desde Port Jefferson hasta Montauk Point.

De acuerdo al más reciente boletín del NHC, esta alerta también va desde New Haven, Connecticut, hasta el oeste de Watch Hill, Rhode Island.

Asimismo, hay una alerta de marejada ciclónica en la costa sur de Long Island, desde Mastic Beach hasta Motauk Pint.

Esta advertencia también se extiende la costa norte, desde Oyster Bay hasta Montauk Point, y desde Greenwich, Connecticut, a Chatham, Massachusetts, incluidas las localidades de Nantucket, Martha’s Vineyard y Block Island.

La tormenta Henri, la cual tiene vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, se encuentra en vías de convertirse en huracán en su trayectoria hacia la costa de Nueva Inglaterra.

Here are the 5 PM EDT August 20th Key Messages for Tropical Storm #Henri. Parts of the Hurricane Watch area has been updated to a Hurricane Warning for portions of Long Island and Connecticut.

Latest Advisory: https://t.co/e0oWvm0XQT pic.twitter.com/xQvqFJoyy8

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 20, 2021