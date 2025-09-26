Miles de dispositivos capaces de anular la red celular fueron hallados cerca de la ONU

El Servicio Secreto encontró e incautó una red ilícita de sofisticados equipos en la región de Nueva York, capaz de interrumpir la red de telefonía móvil, mientras los líderes extranjeros se preparaban para reunirse en las inmediaciones con motivo de la Asamblea General anual de la ONU, anunció el martes la agencia. Los funcionarios dijeron que la red de comunicaciones anónimas, que incluía más de cien mil tarjetas SIM y 300 servidores, podía interferir con los servicios de respuesta a emergencias y podía utilizarse para realizar comunicaciones cifradas. Un funcionario dijo que la red era capaz de enviar 30 millones de mensajes de texto por minuto, de forma anónima. El funcionario dijo que la agencia nunca había visto una operación de tal envergadura.

No hay información específica de que la red, ahora desmantelada, supusiera una amenaza para la propia conferencia, dijeron funcionarios del Servicio Secreto, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar sobre una investigación en curso. La agencia dirige la seguridad de las reuniones de la ONU de esta semana. La conferencia atrae a más de cien dirigentes extranjeros y su personal, y se ha descrito como el Super Tazón de los juegos de espionaje. La magnitud de los equipos descubiertos sugiere que la red podría formar parte de una operación de vigilancia de un país, dijeron los expertos.

El análisis inicial de los datos de algunas de las tarjetas SIM ha identificado vínculos con al menos un país extranjero, así como con delincuentes ya conocidos por las fuerzas del orden estadounidenses, incluidos miembros de carteles, según dijeron a la prensa el lunes funcionarios del Servicio Secreto en una llamada previa al anuncio del martes. “Seguiremos trabajando para identificar a los responsables y sus intenciones, incluido si su plan era interrumpir la Asamblea General de la ONU y las comunicaciones del personal gubernamental y de emergencias durante la visita oficial de líderes mundiales a la ciudad de Nueva York y sus alrededores”, expresó Matt McCool, el agente jefe de la oficina de campo del Servicio Secreto en Nueva York, en una declaración grabada en video por la agencia antes del anuncio.

Los investigadores encontraron las tarjetas SIM y los servidores en agosto, en varios lugares situados en un radio de 56 kilómetros de la sede de las Naciones Unidas. El descubrimiento se produjo tras una investigación de un mes sobre lo que la agencia describió como “amenazas telefónicas” anónimas realizadas a tres altos funcionarios del gobierno estadounidense esta primavera: un funcionario del Servicio Secreto y dos que trabajan en la Casa Blanca, dijo uno de los funcionarios. La agencia no dio detalles sobre las amenazas hechas a los tres funcionarios, pero McCool describió algunas como “llamadas fraudulentas”.

La agencia no dio detalles sobre las amenazas hechas a los tres funcionarios, pero McCool describió algunas como “llamadas fraudulentas”. “Esta red tenía el potencial de inutilizar las torres de telefonía móvil y esencialmente apagar la red celular”, manifestó McCool. Los investigadores han estado revisando los datos de las tarjetas SIM que formaban parte de la red, incluidas las llamadas, los mensajes de texto y el historial de navegación. McCool dijo que esperaban descubrir que otros altos cargos del gobierno también habían sido objetivo de la operación. La agencia compartió fotos de la escena del crimen de servidores con antenas y tarjetas SIM.

En algunos casos, los servidores que contenían las tarjetas SIM estaban en estanterías que iban del suelo al techo. Anthony Ferrante, director mundial de ciberseguridad de la consultora internacional FTI, dijo que la operación parecía sofisticada y costosa. “Mi instinto me dice que se trata de espionaje”, aseguró Ferrante, quien anteriormente ocupó altos cargos de ciberseguridad en la Casa Blanca y el FBI. Además de interferir la red de telefonía móvil, dijo, una cantidad tan grande de equipos cerca de las Naciones Unidas podría utilizarse para espiar. James Lewis, investigador de ciberseguridad del Centro de Análisis de Políticas Europeas de Washington, comentó que solo unos pocos países podrían llevar a cabo una operación de ese tipo, entre ellos Rusia, China e Israel.

Además del Servicio Secreto, investigan el Departamento de Policía de Nueva York, el Departamento de Justicia, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. “Se trata de una investigación en curso, pero no hay ningún motivo para creer que no vayamos a encontrar más dispositivos de este tipo en otras ciudades”, dijo McCool. Un funcionario, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que los agentes también encontraron 80 gramos de cocaína, armas de fuego ilegales, computadoras y teléfonos móviles cuando descubrieron la red.