Gracias, señor presidente: Bukele agradece a Trump por designar a pandilla Barrio 18 como grupo terrorista

“Gracias por sus palabras, señor presidente Donald Trump, durante su discurso de hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, gracias por designar como grupo terrorista a la pandilla Barrio 18, cuyos delitos han causado tanto daño a nuestras sociedades”, publica Bukele en X en un mensaje en inglés.

El Gobierno de Estados Unidos oficializa la designación de Barrio 18 como organización terrorista transnacional, en el marco de su campaña contra redes de narcotráfico y pandillas que atentan contra la seguridad del país.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, señala en un comunicado que Barrio 18 —que en El Salvador tiene las facciones Sureños y Revolucionarios— es rival de la Mara Salvatrucha (MS13), “una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio, responsable de ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras”.

Bukele añade que El Salvador ya había dado este paso al designar formalmente como terroristas a los integrantes de Barrio 18, y que la mayoría se encuentran encarcelados en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Afirma que el respaldo de Trump “subraya la importancia de trabajar juntos en la lucha contra el terrorismo” y que la cooperación es clave para garantizar paz y seguridad en la región.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump agradece a El Salvador por “recibir y encarcelar a tantos delincuentes que ingresaron a nuestro país”.

El respaldo de la administración Trump a Bukele incluye el aval a una reforma constitucional que habilita la reelección indefinida y la desestimación de denuncias de violaciones a derechos humanos. El acercamiento bilateral también contempla un acuerdo de deportación de más de 200 venezolanos, señalados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, lo que organizaciones internacionales consideran violaciones conjuntas a los derechos humanos.