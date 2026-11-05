Minex atendió a 97 guatemaltecos en Polonia, pero no tiene registros de contrataciones privadas

Cancillería atendió o asistió a 97 guatemaltecos en Polonia por asuntos relacionados con migración laboral entre 2022 y 2026.

El dato responde una de las interrogantes que quedaron pendientes después de una investigación publicada por Prensa Libre el 18 de octubre sobre la ruta de trabajadores guatemaltecos hacia ese país europeo.

Aquella publicación documentó ofertas laborales hacia Polonia, cobros de hasta Q30 mil, denuncias por estafa, antecedentes de explotación laboral y la falta de un registro que permitiera establecer cuántos guatemaltecos habían llegado a ese país, quién los reclutó y en qué condiciones.

La información de Cancillería aún estaba pendiente cuando se publicó la investigación: Empleos en Polonia: cobros de Q30 mil, denuncias y el caso de un periodista asesinado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) había indicado que las consultas sobre atención y protección consular debían canalizarse mediante la Unidad de Información Pública, por lo que Prensa Libre presentó la solicitud el 7 de octubre de 2026.

El 21 de octubre, la institución notificó que requería una prórroga de diez días para responder, con base en el artículo 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que permite ampliar el plazo cuando el volumen y extensión de la respuesta lo justifican.

El 3 de noviembre, la Unidad de Información Pública remitió la respuesta y la Resolución 187-2026, con la cual dio por finalizado el trámite.

97 asistencias, sin desglose

Entre 2022 y 2026, la red consular guatemalteca brindó asistencia y protección a 139 mil 255 connacionales por temas relacionados con migración laboral en distintos países. De ese total, 97 fueron atendidos o asistidos en Polonia.

Prensa Libre solicitó que la cifra fuera desagregada por año y por tipo de atención, pero Cancillería respondió únicamente con el total del período 2022-2026.

La respuesta no permite determinar cuántos casos ocurrieron cada año ni qué proporción correspondió a problemas de contratos, salarios, documentación migratoria, condiciones de trabajo, explotación laboral u otras situaciones similares.

Tampoco establece por qué vía llegaron esas personas a Polonia. Minex reconoce que no cuenta con registros sobre procesos privados mediante los cuales guatemaltecos hayan sido contratados para trabajar en ese país durante 2024, 2025 y 2026.

https://twitter.com/MinexGt/status/2115919652148670788?a=uCChGDyNhUNuT30Az_k&s=20

Los 58 casos anteriores

El Ministerio informó que la Embajada de Guatemala en Alemania obtuvo información sobre 58 trabajadores migrantes temporales guatemaltecos que laboraron en Polonia entre octubre de 2021 y 2022.

Según la respuesta, la mayoría fue identificada como víctima de trata de personas en modalidad de explotación laboral.

De los 58 trabajadores, 32 recibieron asistencia de la Embajada, con apoyo de la Fundación La Strada y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para regresar a Guatemala bajo el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Repatriación de Víctimas de Trata de Personas.

Otros 16 retornaron al país por sus propios medios y 10 decidieron continuar trabajando en Europa.

No es posible establecer cuántos de esos 58 están incluidos en los 97 casos reportados para 2022-2026. El primer grupo comprende casos desde octubre de 2021 y Cancillería no entregó un desglose anual.

Parte de esos hechos tuvo consecuencias penales en Guatemala.

En mayo de 2023, la Fiscalía contra la Trata de Personas logró que Jonatán Josué Ardón Rodas y Edwin Estuardo Alvarado Cruz fueran ligados a proceso por denuncias de guatemaltecos explotados laboralmente en Polonia y posteriormente repatriados.

Ambos fueron condenados en junio de 2025 a ocho años de prisión inconmutables por trata de personas en modalidad de explotación laboral. La primera investigación de Prensa Libre documentó que las víctimas pagaron entre Q20 mil y Q25 mil y que, una vez en Polonia, enfrentaron condiciones distintas de las ofrecidas y salarios inferiores a los prometidos.

La solicitud presentada al Minex también preguntó expresamente por el seguimiento al caso conocido públicamente en 2022 y vinculado con la agencia Easttrees, en Polonia.

Cancillería respondió con la información sobre los 58 trabajadores, pero no mencionó a Easttrees ni precisó qué registros conserva sobre esa empresa.

La primera investigación de este diario documentó que periodistas polacos pusieron el foco en esa agencia y que la Fiscalía de Zielona Góra abrió una investigación en mayo de 2024. En septiembre de 2025, la propietaria fue acusada por hechos que, según esa Fiscalía, perjudicaron a 4 mil 378 trabajadores extranjeros. No se estableció cuántos eran guatemaltecos.

https://twitter.com/MINTRABAJOGuate/status/2117723494503055827?a=kuCSdXnEO1hZ_j-K_0I&s=20

Qué ocurrió con otras denuncias

Después de la primera publicación, el Ministerio Público informó a Prensa Libre que los expedientes consultados relacionados con denuncias presentadas por Maynor Ardón, propietario de Human Resource Outsourcing (HRO), ya habían sido desestimados.

La última desestimación ocurrió en febrero de 2026. La institución no detalló la razón específica de cada resolución.

La primera investigación había consignado que Ardón entregó copia de cuatro denuncias presentadas entre 2021 y 2024 por el uso del nombre y logotipo de HRO para ofrecer empleos y solicitar depósitos.

86 consultas entre 2024 y 2026

Entre 2024 y 2026, la Embajada de Guatemala en Polonia atendió 86 consultas, principalmente telefónicas, relacionadas con asuntos laborales, salarios y documentación migratoria.

Cancillería no desagregó cuántas correspondieron a 2024, 2025 o 2026.

Los 86 contactos no deben sumarse automáticamente a los 97 guatemaltecos atendidos o asistidos entre 2022 y 2026, porque el Ministerio no precisó si ambos registros contienen a algunas de las mismas personas.

Minex explicó que esas comunicaciones permiten identificar riesgos y ofrecer asistencia consular, aunque no todos los connacionales aceptan recibirla.

Cuando una persona solicita apoyo, la Embajada procura entrevistarla y, con su consentimiento, coordinar con autoridades polacas o fundaciones su traslado a un lugar seguro, acompañamiento durante diligencias o su retorno a Guatemala.

https://twitter.com/MINTRABAJOGuate/status/2116998723494629400?a=BstxfIpXnRkhDOkBhcE&s=20

Documentos que no fueron entregados

En marzo de 2024, la Embajada de Guatemala en Polonia sostuvo una reunión con la Inspección Estatal del Trabajo de ese país para abordar derechos laborales y mecanismos de protección de trabajadores guatemaltecos.

La primera investigación documentó que el encuentro se efectuó el 11 de marzo y abordó contratos, salarios, seguridad social, legalidad del empleo y cobros realizados por intermediarios.

Prensa Libre pidió copias o referencias de minutas, informes, memorandos, comunicaciones y otros documentos relacionados con esa reunión, además de las acciones desarrolladas posteriormente.

Cancillería no entregó esa documentación. Argumentó que se trata de documentos oficiales de uso interno destinados exclusivamente a la gestión y coordinación institucional, cuyo acceso y distribución están sujetos a disposiciones internas de manejo y resguardo.

Minex afirmó que, como resultado del encuentro, la Inspección Estatal del Trabajo de Polonia intensificó la supervisión de casos que involucran a guatemaltecos para evitar abusos de empleadores.

También indicó que en esas acciones participan autoridades polacas, particularmente la Guardia Fronteriza, por sus competencias en investigaciones por trata de personas.

Cancillería no informó cuántas inspecciones, investigaciones o intervenciones derivaron de esa coordinación ni cuántos guatemaltecos fueron localizados mediante esos controles.

La afirmación coincide con operativos documentados por Prensa Libre en la primera investigación, durante los cuales autoridades polacas localizaron en 2025 y 2026 a guatemaltecos que trabajaban sin la documentación requerida.

En noviembre de 2022, Marcin Wójcik y Bartosz Józefiak, de Superwizjer de TVN y Duży Format de Gazeta Wyborcza, publicaron La trampa polaca. El misterio de la muerte de un periodista de Guatemala.

Sin registro de contrataciones privadas

Prensa Libre preguntó al Minex qué información posee sobre procesos privados para contratar guatemaltecos con destino laboral a Polonia durante 2024, 2025 y 2026, particularmente en los sectores cárnico, avícola, agrícola, industrial y de producción.

También solicitó, si existían registros, identificar empresas empleadoras, intermediarios o reclutadores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que “no cuenta con registros sobre procesos privados de contratación de ciudadanos guatemaltecos para trabajar en Polonia”.

Cancillería remitió esa parte de la consulta al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), por ser la entidad encargada de aplicar el Acuerdo Gubernativo 50-2022, Reglamento para el Registro de Reclutadores de Personas Trabajadoras Guatemaltecas para la Prestación de Servicios o Ejecución de Obras fuera del Territorio de la República de Guatemala.

La primera investigación había establecido que Mintrab tampoco tenía una fotografía completa de la ruta hacia Polonia.

La cartera informó que Latin Jobs no estaba registrada ni autorizada para reclutar guatemaltecos y que el Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero no había enviado trabajadores hacia Polonia. También confirmó que Dainsa no estaba autorizada para realizar labores de reclutamiento, intermediación o colocación al momento de la consulta.

La respuesta de Cancillería aporta ahora el número de guatemaltecos que recibió atención o asistencia consular por asuntos relacionados con migración laboral en Polonia y confirma que las consultas continuaron durante los años siguientes.

Minex reporta 97 guatemaltecos atendidos o asistidos desde 2022 y 86 consultas laborales entre 2024 y 2026, pero afirma que no posee registros de los procesos privados de contratación ni proporcionó un desglose anual de los casos.

Todavía no es posible establecer cuántos guatemaltecos llegaron a Polonia para trabajar durante los últimos años, quién los reclutó en Guatemala, cuánto pagaron ni en qué condiciones fueron contratados.