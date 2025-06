Modelo muere en Montenegro por soltar su arnés de seguridad mientras viajaba en parapente

Una modelo originaria de Serbia y de 19 años falleció el pasado mes de mayo cuando, en un aparente ataque de pánico, desprendió su arnés de seguridad mientras viajaba en parapente en una playa de Montenegro.

El incidente tomó más notoriedad cuando se viralizó un video en donde se observan los últimos momentos de la joven, conocida como Tijana Radonjic, antes de caer en picada al mar.

En el video se observa cómo la joven sufre un supuesto ataque de pánico y comienza a forcejear con su chaleco salvavidas y después desprender el cinturón de seguridad del parapente.

El video fue tomado debido a que, según medios locales, la modelo había aceptado una oferta de aparecer en un montaje turístico de Budva mientras paseaba en parapente.

Las autoridades de Montenegro iniciaron con las investigaciones para determinar las causas del accidente ya que, aunque en un principio se teoriza que la joven sufrió un ataque de pánico, no se descarta posibles fallas técnicas o alguna supuesta negligencia en los protocolos de seguridad.

19 year old Tijana Radonjic, fell to her death after unbuckling her safety harness while parasailing in Montenegro. pic.twitter.com/ewi3XqdUDG