Muere Harald V a los 89 años y Haakon VIII se convierte en el nuevo rey de Noruega

El rey noruego Harald V falleció este 28 de agosto a los 89 años en Oslo. Su hijo menor y primero en la línea de sucesión, Haakon, se convirtió en el nuevo jefe de Estado de Noruega, un país inmerso en el luto por la enorme popularidad de quien fuera el monarca más longevo de Europa.

“Con profundo pesar comunicamos que su majestad el rey Harald ha fallecido hoy a las 06.35 hora local”, informó la Casa Real de Noruega, que añadió que el monarca falleció “plácidamente” en el Hospital del Reino de Oslo, en el que ingresó el 17 de agosto.

Una anemia llevó a Harald V a ser hospitalizado, pero su estado se agravó el pasado fin de semana, al derivar su dolencia en una infección en la sangre. El jueves, su estado era “muy grave”, lo que llevó a cientos de noruegos a acercarse a la plaza del Palacio Real para manifestar su apoyo al monarca y depositar flores.

Harald V llegó al trono en 1991 y gozó de gran popularidad entre la población noruega, ya que alcanzó cuotas de respaldo superiores al 70%.

“Querido rey, nuestro Harald. Gracias por todos los momentos bonitos y difíciles“, está escrito en una de las notas colocadas en el suelo junto a rosas, girasoles y otras flores.

Este flujo constante de personas se convirtió desde primera hora de este viernes en miles frente al Palacio, donde la bandera real ondeaba a media asta hasta el mediodía, cuando fue izada de nuevo en lo alto del edificio —junto a una de luto en el balcón—, después de que Haakon se reuniera con el Gobierno en un Consejo de Estado extraordinario.

Miles de personas llegaron al Palacio Real para despedir a Harald V, mientras las iglesias hicieron sonar sus campanas y las Fuerzas Armadas efectuaron salvas. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN NORWAY OUT).

Haakon VIII toma el lema de Harald V

En paralelo, sonaban las campanas en todas las iglesias del país y se efectuaban 21 disparos de salva, a intervalos de 30 segundos, por parte de las Fuerzas Armadas, después de que el Gobierno decretara un periodo de luto nacional hasta después del funeral.

Dentro del Palacio, Haakon, de 53 años, quien se había convertido automática e inmediatamente en el nuevo rey, informaba al gabinete de ministros de que había elegido el nombre de Haakon VIII para su reinado y el lema de su padre, abuelo y bisabuelo: “Todo por Noruega”.

Según el Gobierno, agradeció al pueblo noruego “su apoyo y compasión” hacia la familia real durante este momento difícil.

Una nación de luto

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, resumió el sentir de los noruegos al afirmar, en un discurso a la población, que “toda una nación está unida en el duelo y la gratitud”.

El jefe de Gobierno expresó toda su confianza y apoyo al nuevo rey y reveló, además, que la reina y esposa de Haakon VIII desde hace 25 años se llamará “reina Mette-Marit”, sin ningún añadido.

A su vez, la hija de ambos, Ingrid Alexandra, de 22 años, se ha convertido en princesa heredera.

“Una era ha terminado. Comienza una nueva. El rey ha muerto. ¡Viva el rey!”, concluyó Støre su mensaje a la nación.

Noruega despide a Harald V después de más de tres décadas en el trono. Su hijo Haakon asumió como rey y el país inició un periodo de luto nacional. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/IDA MARIE ODGAARD DENMARK OUT).

Condolencias de los reyes de Europa

Varios mandatarios y casas reales europeas, incluidas las de Suecia, Dinamarca y España, enviaron sus condolencias a Haakon y a su madre, la reina Sonia.

Los reyes Felipe y Letizia han recordado la figura del rey Harald de Noruega en un mensaje en el que expresan su pésame por su fallecimiento y destacan que el monarca fue ejemplo de “responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo”.

A su vez, los monarcas daneses, Federico X y Mary, han decretado que las banderas ondeen a media asta este viernes en el Palacio de Amalienborg, su residencia oficial en Copenhague. El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia destacó la trayectoria “excepcional” de Harald, su “amigo”, y deseó a su ahijado Haakon “toda la felicidad y la prosperidad en su futura labor” como rey.

Preparativos para el funeral

Los preparativos para el funeral y el sepelio de Harald ya han comenzado, aunque aún debe anunciarse la fecha.

De momento, el 30 de agosto se celebrarán servicios funerarios en todas las catedrales y en muchas iglesias del país, según la cadena NRK.

Está previsto que el féretro de Harald sea trasladado en una gran procesión desde el Palacio hasta la catedral de Oslo, donde se celebrará el funeral de Estado, y que soldados de todas las ramas de las Fuerzas Armadas se alineen a lo largo del recorrido.

De acuerdo con la agencia NTB, la cripta situada bajo la iglesia de la fortaleza de Akershus será el lugar de descanso definitivo de Harald.