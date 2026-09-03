Nicaragua responde a Guatemala por críticas a reformas constitucionales: “La soberanía de un pueblo no se discute”

El Gobierno de Nicaragua rechazó este 3 de septiembre los cuestionamientos de Guatemala sobre las reformas constitucionales aprobadas esta semana en primera lectura por la Asamblea Nacional nicaragüense.

La respuesta se produjo después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex) manifestara su “profunda preocupación” por los cambios, al considerar que afectan principios como la pluralidad política, la participación ciudadana y la alternabilidad en el poder.

“Nuestra única respuesta consiste en recordar que la soberanía de un pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros países con graves problemas de legitimidad y unidad”, señaló la Cancillería nicaragüense en una nota oficial.

El pronunciamiento, suscrito por el cocanciller Valdrack Jaentschke, concluye con la frase: “Nicaragua triunfa en paz y seguridad”.

¿Qué cuestionó Guatemala?

El Gobierno de Guatemala señaló que observa con preocupación la decisión adoptada en primera lectura por la Asamblea Nacional de Nicaragua sobre reformas constitucionales que, según el comunicado del Minex, “prohíben la participación de partidos políticos de oposición en las elecciones y extiende el mandato presidencial a siete años”.

Guatemala sostuvo que la pluralidad política, la participación ciudadana, la alternabilidad en el poder y la posibilidad de elegir y ser electo son elementos esenciales de una democracia.El Minex respaldó su postura en principios contenidos en la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Como país con un profundo espíritu democrático, Guatemala reafirma que la defensa de estos principios y del derecho de todos los pueblos a decidir libremente su futuro es fundamental para la estabilidad y la convivencia pacífica de nuestra región”, agregó el Gobierno guatemalteco.

Reformas amplían el mandato a siete años

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el martes, en primera legislatura, una reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para entrar en vigor, los cambios requieren una segunda aprobación legislativa.

Entre las modificaciones se plantea excluir de cargos de elección popular a quienes sean declarados “traidores a la patria” y ampliar a siete años el mandato de las autoridades, incluido el presidencial.

Las reformas han generado cuestionamientos de otros países. Costa Rica expresó preocupación por lo que calificó como un “continuo deterioro democrático”, mientras que Perú también manifestó su rechazo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionó el miércoles los cambios y afirmó que buscan “privar definitivamente” a Nicaragua de elecciones libres.

La iniciativa ocurre semanas después de que Ortega, quien gobierna de manera consecutiva desde 2007, afirmara durante un acto oficial que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, declaración que provocó críticas internacionales.

Ortega ha ejercido el poder durante unos 30 años en diferentes periodos: coordinó la Junta de Gobierno entre 1979 y 1985, presidió Nicaragua de 1985 a 1990 y regresó a la Presidencia en 2007.

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