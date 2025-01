Nieve en Florida: ¿Por qué se reporta un récord de alrededor de 25 centímetros en la región?

La nieve en Florida tomó por sorpresa a los habitantes de la región. Dicho estado rompió su propio récord de nieve en la historia con alrededor de 25 centímetros (9.8 pulgadas) en Milton, ciudad ubicada en el noroeste del estado.

"Milton, Florida, no solo rompe récords, los destroza", expresó el gobernador de dicho estado, Ron DeSantis. El funcionario recalcó que se trata de más del doble del récord de nieve anterior de Florida, también en Milton. En 1954, la nieve alcanzó más de 10 centímetros (cuatro pulgadas).

De acuerdo con los equipos quitanieves del Departamento de Transporte de Florida (FDOT, en inglés), se efectúan las labores correspondientes para limpiar el sistema de carreteras del estado en las áreas más afectadas del noroeste de Florida lo más rápido posible. Al mismo tiempo, solicitaron la colaboración de la población para que sean pacientes y mantengan la calma ante esta situación.

Además de Milton, se registraron cantidades de nieve sin precedentes en otras áreas de Florida como Pensacola, del lado oeste y Tallahassee, la capital de Florida. Asimismo, se reportan cierres de escuelas, carreteras y negocios en los condados de Escambia y Santa Rosa.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido diversas advertencias de bajas temperaturas extremas para la región. Dicha ola de frío se atribuye a un vórtice polar que ha desplazado aire ártico hacia el sur, afectando a gran parte del país, razón por la que se reportan condiciones nevadas en varios puntos de Estados Unidos.

El NWS advierte que estas condiciones persistirán en los próximos días y recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas y seguir las indicaciones de las autoridades locales para garantizar su seguridad.

Por otro lado, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense (NOAA) informó este 22 de enero que la capa de hielo en los lagos es actualmente del 20.8 por ciento, casi la media para esta época del año. Según la entidad, esta es la cobertura de hielo por lago:

We hope you're staying warmer than the #GreatLakes are this week! Ice cover on the lakes is currently at 20.8%, just about average for this time of year. Ice cover by lake: Superior: 9.5% Michigan: 20.3% Huron: 26.7% Erie: 58.2% Ontario: 7.1% https://t.co/cgrKCmDoat pic.twitter.com/OdYXDdn5Fl

Esta tormenta invernal atípica ha afectado al sur de Estados Unidos con nevadas significativas a regiones poco acostumbradas a tales condiciones climáticas, como Luisiana y el norte de Florida. Asimismo, se han registrado bajas temperaturas en el noreste del país, calificadas como “un frío intenso”.

Asimismo, existen advertencias de tormenta invernal para áreas del sureste, incluyendo partes de Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida.

En Nueva Orleans, Luisiana, se registraron acumulaciones de nieve de aproximadamente 10 centímetros, una cantidad inusualmente alta para la región.

Las autoridades instaron a los residentes a tomar precauciones para protegerse del frío extremo y evitar la exposición prolongada al aire libre. Han aconsejado a los residentes limitar los viajes no esenciales y prepararse para posibles interrupciones en el suministro eléctrico debido al peso de la nieve en las líneas eléctricas.

🌡️The cold temperatures will linger through the remainder of the work week across the Southeast before warmer temperatures arrive and a wet pattern sets up across east Texas, Louisiana, and Mississippi.



🌬️High winds expected in the west.



❄️💧Wet and windy in Alaska over the… pic.twitter.com/e7oGjdh7tO