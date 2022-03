De un búnker al escenario: La niña ucraniana que se volvió viral a cantar “Libre soy” en un refugio vuelve a deleitar durante un concierto en Polonia

Los usuarios llenaron las redes de comentarios mostrando ternura ante la actitud de la niña, así como su interpretación y la inocencia que emanaba ese momento, comparándola con el sentimiento constante de desolación que viven los ciudadanos que buscan escapar del conflicto bélico.

Tal fue el impacto del canto de Amelia, que recibió la respuesta de Kristen Anderson, una de las escritoras de la popular canción de la película de Disney, en sus redes sociales.

“Mi marido y yo escribimos esta canción como parte de una historia sobre la curación de una familia con dolor. La forma en que la cantas es como un truco de magia que difunde la luz de tu corazón y sana a todos los que la escuchan. ¡Sigue cantando! Te escuchamos”, escribió.

Dear Little Girl with the beautiful voice,

My husband and I wrote this song as part of a story about healing a family in pain. The way you sing it is like a magic trick that spreads the light in your heart and heals everyone who hears it. Keep singing! We are listening! https://t.co/j8CnDSNJw8

— Kristen Anderson-Lopez (@Lyrikris10) March 7, 2022