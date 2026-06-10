Internacional
“No debí reunirme con él”: Las declaraciones de Bill Gates en EE. UU. sobre su vínculo con Jeffrey Epstein
Bill Gates dijo ante un comité del Congreso de EE. UU. que se siente arrepentido por haberse relacionado con Jeffrey Epstein.
El cofundador de Microsoft, Bill Gates, habla antes de testificar ante la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre Jeffrey Epstein en el Edificio de Oficinas Rayburn de la Cámara de Representantes en Washington, D.C., EE. UU., el 10 de junio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha dicho este 10 de junio ante un comité del Congreso de Estados Unidos que se siente arrepentido de haberse relacionado con Jeffrey Epstein y que desconocía las actividades criminales del financiero estadounidense.
"Nunca debí haberme reunido con Epstein en primer lugar. A la luz de lo que sé ahora, comprendo que, incluso si hubiera conseguido los nuevos donantes que prometió, ello no habría justificado asociarme con él", habría dicho Gates.
La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada y las declaraciones del cofundador de Microsoft fueron registradas por varios testimonios.
"Jamás fui a su isla, a su rancho ni a su residencia en Florida. Nunca he victimizado a nadie. Si bien es posible que él intentara fomentar una relación personal, yo nunca tuve interés en ello ni correspondí a tales intentos", agregó.
El informático y empresario insistió en desconocer que "Epstein estuviera involucrado en actividades delictivas continuas".
El multimillonario también relató los orígenes de su relación con Epstein, a quien conoció en el 2011 por medio de personas de confianza "en el ámbito profesional y filantrópico", y advirtió que el fallecido financiero "afirmaba que podía recaudar miles de millones de dólares para la salud mundial" entre sus clientes.
"Mis interacciones con Epstein comenzaron con un número limitado de reuniones preliminares —tres en el 2011 y dos en el 2012—, durante las cuales hablé sobre los objetivos de mi trabajo. Iniciamos conversaciones más extensas en el 2013 y el 2014", detalló en el testimonio.
Gates quiso matizar el alcance de su relación con Epstein y aseguró que sus contactos terminaron "en diciembre del 2014, cuatro años antes de que nuevas informaciones de prensa y documentos judiciales desclasificados sacaran a la luz el alcance de sus delitos".
"Ahora veo que él buscaba construir una imagen de legitimidad en torno a sí mismo, valiéndose de sus contactos con personas influyentes y respetables, para eludir el escrutinio e intentar rehabilitar su reputación", indicó.
El magnate tecnológico insistió: "He aprendido una lección importante y ahora soy mucho más cauteloso respecto a con quién me relaciono, incluso de manera limitada".
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